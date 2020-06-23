Местные выборы на Украине могут перенести на голодную весну

23.06.2020, Киев, Игорь Петров

Киевская власть рассматривает возможность переноса местных выборов на весну 2021 года, и, когда бы ни прошли выборы, в них будет вложено меньше денег, чем в предшествующие муниципальные выборы.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С формальной точки зрения у нас карантин продлен до 31 июля, а по идее – 14 июля у нас должен стартовать избирательный процесс, 100 дней до выборов. Как это сделать в условиях карантина? Пока тенденции к снижению нет, достаточно просто увеличить даже количество тестирований, и у нас все выпуски новостей будут с криками «караул! Вирус наступает!».

Если бы у нас тестировалось 5-10% населения, как в большинстве стран, а не 1%, картина была бы немножечко иной. А так… а вот этим можно конечно бы поиграть. Пока решение не принято.

Мне поначалу казалось, что это безумные слухи, но таки эти слухи подтвердились – да, есть идея в коридорах Банковой, но пока она не акцентирована, не принята. Поэтому отбрасывать такую вероятность я бы сейчас с порога бы не стал.

Другое дело – я не думаю, что положение «слуг народа» весной будет лучше, чем осенью. Почему-то бытует такое мнение, что нам бы перепрыгнуть осень, а там как-нибудь сладим. Да, действительно, осенью сойдется масса негативных для власти факторов. Мы можем получить одновременно и политические, и экономические, и социальные кризисные, протестные выступления. Но к весне избиратель мягче не станет. Обычно с осени негатив стабильно растет.

Во-вторых, есть и экономическая составляющая. Всегда поход во власть – это деньги, без денег как-то тяжело. Бывают, конечно, исключения, как в прошлом году – «зеленая» волна внесла в коридоры Верховной Рады свадебных фотографов, менеджеров, ноунеймов, у которых – ни кола, ни двора. Это нетипичная для Украины ситуация – в коридоры власти раньше приходили люди материально состоявшиеся, в первую очередь.

А у нас впервые эта парадоксальная ситуация, когда мандат депутата областного и городского советов будет ценнее, нежели депутата-заднескамеечника Верховной Рады.

Тот, кто хочет делать политику, может идти в Верховную Раду… но бороться за ресурсы, за деньги – куда интереснее на уровне областных и городских советов.

Но в целом, я думаю, что, несмотря на возросшую ценность мандата депутата местного совета, денег будет вложено, все-таки, несколько меньше, учитывая кризис. Меньше, как минимум, на 25-30 процентов, чем в 2015 или, тем более, в 2010 году», – прогнозирует Андрей Золотарев.