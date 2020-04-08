Местные выборы на Украине обернутся ловушкой для «вибрирующего» Зеленского – эксперт

08.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский и его команда могут перенести местные выборы на Украине, потому что из-за назревающего кризиса они могут стать смертельной ловушкой для стремительно теряющей рейтинг центральной власти.

Об этом в своём Telegram-канале пишет руководитель Центра политической конъюнкрутры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовят перенос местных выборов на Украине?

Интересно, что в Офисе президента Украины уже активно обсуждают, что делать с октябрьским голосованием.

Местные выборы, которые планируются на эту осень, должны достроить и позаполнять лояльными кадрами новую властную вертикаль.

По базовым расчетам, пандемия должна будет уже пройти, но напряжение только растет. Рейтинги «слуг» снижаются. Договоренности между основными центрами силы слишком ненадежные. Зеленский вибрирует.

Интересная ловушка. Посмотрим, как выкрутятся», – написал Чеснаков.

Напомним, ранее политолог Алексей Якубин рассказал, какие последствия будут у назревающего на Украине кризиса.