Местные выборы на Украине обещают быть самыми «жлобскими»

07.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

По предварительным признакам начала избирательной кампании на Украине можно однозначно сказать лишь то, что явка на местные выборы будет низкой, а результат обещает быть «искорёжен».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор политического агентства «AGGroup» Анна Быкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В плане качества выборов, каждые выборы мы деградируем, у нас меняется качество запроса избирателя. Избиратель в Киеве и так более строптив и капризен, чем в регионах, но всё равно он не выставляет чёткие требования к тому, что он хочет видеть. Люди хотят ситуативного удовлетворения их надежд – и не больше. Конструктива, академического соответствия политической партии, люди не запрашивают.

Сейчас идёт тренд на простые ответы на простые вопросы, на красивую картинку, и в целом, увы, нет антитренда. То есть, такое слово как «жлобство». Мы приезжаем в регионы, мы видим два борда одинаково повешенные один над другим.

То есть, какого эффекта добивается кандидат, вывешивая два своих лица на одной берёзе, мы не понимаем. Вероятно, это технический план, который нужно было выполнить его пиар-отделу по количеству бордов в городе или селе. Но выглядит это жлобски, и тренд на жлобство на этих выборах прогрессирует», – заявила эксперт.

«Люди, в принципе, всё это понимают, ощущают, и как один из трендов, к чему это ведёт – низкая явка обеспечена. Как политтехнолог я не вижу никаких предпосылок для актуализации похода на выборы и хотя бы средней явки.

Она всегда на местных ниже, а в условиях этой турбулентности, непонятности, креативного жлобства, некачественных тезисов, отсутствия стратегии внешних коммуникаций в партиях как таковых, можно сделать просчёт только на то, что явка будет низкой, а результат будет искорёжен. Естественно, с большим количеством фальсификаций и манипуляций», – заключила Анна Быкова.