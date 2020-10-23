23.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Местные выборы на Украине завершатся триумфом ненавидящих друг друга негодяев и мерзавцев – эксперт


На украинских муниципальных выборах победят местные политические силы, но они так и не объединятся друг с другом.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победит сборная региональных элит. Они будут править бал, потому что у них есть ресурс, есть реальные рычаги, у них есть кадровый состав.

Мне нынешние выборы напоминают войну мерзавцев с негодяями. Это стремление к власти, к неограниченным возможностям зачастую ограниченных людей, в результате мы получаем бессмысленные и беспощадные по отношению к избирателю выборы», – сказал политолог.

Мэры городов так и не объединились в единый проект, поскольку не доверяют друг другу.


«Есть личностный фактор отсутствия доверия. Что Кличко конкретно предъявляют? Другие мэры его подозревают в шашнях с Банковой.

Возьмем карбона Филатова с «Пропозицией» – все прекрасно знают, что он человек со специфическими привычками – «все твое – мое» или «что наше – это наше, а ваше – поговорим». Вот методы Геннадия Олеговича. Соответственно, прекрасно понимают что «вход – рубль, выход – десятка» и не спешат идти на альянс с такими людьми.

Равно как – с Кернесом или Трухановым. Там своя специфика, поэтому у мэров такой подход – своя рубашка ближе к телу: вот я создам, это моё, я это контролирую, а там поди знай, как все это обернется.

Поэтому пока ключевой фактор – отсутствие взаимного доверия и способности договориться между собой в каких-то базовых вещах – являются препятствуют тому, чтобы мэры вышли на «горизонтальный» проект партии местного самоуправления», – считает Андрей Золотарев.

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