28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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Местные выборы окончательно превратят Украину в три хуторских страны – киевский эксперт


Назначенные на осень местные выборы могут обернуться большой проблемой для Украины, когда, в виду секторальности рейтингов украинских партий, есть риск максимального обострения конфликта между Центром и регионами.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одна политическая сила равномерно не накрывает страну. Допустим, та же «Европейская солидарность» в Харькове не проходит в городской совет. В то же время у нее очень высокие рейтинги во Львове, в Ивано-Франковске, в Тернополе (поменьше). То есть, она является в чистом виде секторальной.

Равно как говорим о том, что многие говорят о «Партии Шария», но она имеет такую секторальную поддержку от Харькова и по дуге до Одессы. Дальше слабеет. «Слуга народа» – где наиболее сильные позиции? Юг страны», – заявил Золотарёв.

«Поэтому и эти выборы могут стать очень большой проблемой в целом для украинского политикума. Потому что, если по итогам этих выборов, конфликт Киев – Центр (видимо, имеется в виду Киев и регионы – ред.) обострится, то мы рискуем превратиться в страну тысячи хуторов.


И, собственно, то, что было в третьей части «Слуги народа» – «временно арендованная территория», «Троещинское княжество» – это может стать, увы, нашей реальностью», – добавил эксперт.

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