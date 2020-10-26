26.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика
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Местные выборы зафиксировали стремительную регионализацию Украины


Прошедшие на Украине местные выборы показали, что украинский избиратель не доверяет сложившейся политической системе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил социолог Евгений Копатько.

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По словам эксперта, основным итогом выборов является тот факт, что партия власти «Слуга народа» показала крайне низкий результат и неспособность привлечь электорат на местах.

«Выборы прошли при крайне низкой явке, зафиксировано чуть больше 35%. Низкая явка говорит о недоверии к политической системе. Второе – проседание партии власти, если деликатно сказать. Если взять по крупным городам, то партия власти серьезно проиграла. Сохранились позиции Порошенко и его партии на западе и в центре Украины.

Относительно ОПЗЖ позвольте без комментариев, хотя им зафиксировали вторые результаты в некоторых регионах юга и востока Украины. Но относительно оппозиционных сил – это тема отдельного разговора. Очень слабо выступила Тимошенко – это тоже однозначно.

Но обращает на себя внимание то, о чем я и говорил – приоритет местных выборов – это местные политические проекты. Во многих городах, областных центрах они заняли первые позиции. Это говорит о том, что по факту, если на Украине не принято говорить о федерализации страны, усилении регионализации, то она проявляется вот так. Та же Одесса, Харьков, Днепропетровск, Львов, даже столица это показали.


Результаты свидетельствуют о том, что ни у одной политической силы нет устойчивого, серьезного большинства даже на местах. Это говорит о том, что придется либо договариваться, либо каким-то образом по-другому решать задачи», – заявил Копатько.

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