10.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Общество, Политика, Украина
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Местные жители в Славянске и Краматорске плюют в спины украинским «освободителям»


Жители Донбасса не питают любви к Украине, которая, впрочем, не собирается отказываться от претензий на эти территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил бежавший из ДНР после установления власти народной республики пропагандист Денис Казанский, недавно назначенный в состав украинской делегации на переговорах в Минске.

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«Год назад ездил с музыкантами-волонтерами в Краматорск, Славянск. И военные из Славянска, например, говорили, что местные на улице чуть не в спину плюют», – пожаловался журналист издания.

«Вы правы – есть разные люди, разные настроения, – согласился Казанский. – Но мы не можем отказаться от этой территории только потому, что там есть люди, которые не любят Украину. Мы не можем этого сделать».

При этом пропагандист утверждает, что лично знает людей в Донбассе, которые ждут Украину, но «не потому, что они патриоты, а просто потому что хотят жить нормально».

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