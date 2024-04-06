Место «главного союзника Украины» теперь вместо Польши займёт Румыния

Вадим Москаленко.  
06.04.2024 21:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Румыния, Украина


Ближайшим союзником Украины теперь является не Польша, а Румыния, на территории которой концентрируются французские войска.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Румыния является традиционной зоной влияния Франции, как романские народы. И французских войск в Румынии уже много тысяч. Более шести тысяч бронемашин, и тридцать шесть комплексов ПВО «Пэтриот».

Вот это [показывает фото] снято с самолёта, это шестиполосная трасса, которая сейчас строится в сторону Молдавии и Украины. Ещё год назад её не было даже в проекте. И таких трасс несколько. Это создание мощнейшей системы логистики для быстрой переброски войск и военных грузов на север в сторону Украины», – сказал Арестович.

«Румыния – совершенно недооценённая страна. Мы делаем колоссальную ошибку, не развивая отношения с Румынией ударными темпами. Румыния фактически заменила нам Польшу, с которой медовый месяц закончен. Румыния в перспективе – наш ближайший и самый надёжный партнёр», – добавил он.

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