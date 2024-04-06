Место «главного союзника Украины» теперь вместо Польши займёт Румыния

Ближайшим союзником Украины теперь является не Польша, а Румыния, на территории которой концентрируются французские войска.

Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Румыния является традиционной зоной влияния Франции, как романские народы. И французских войск в Румынии уже много тысяч. Более шести тысяч бронемашин, и тридцать шесть комплексов ПВО «Пэтриот».

Вот это [показывает фото] снято с самолёта, это шестиполосная трасса, которая сейчас строится в сторону Молдавии и Украины. Ещё год назад её не было даже в проекте. И таких трасс несколько. Это создание мощнейшей системы логистики для быстрой переброски войск и военных грузов на север в сторону Украины», – сказал Арестович.