Место на карте. Что останется от украинского суверенитета по итогам сделки с Трампом?

В последнее время у разнообразных европейских и американских политиков, симпатизирующих (или делающих вид, что симпатизируют) Украине, стало хорошим тоном рассуждать о том, что так-то, конечно, у «незалежной» дела плохи, и не исключено, что будет еще хуже, однако достижением является сам факт, что по итогам войны страна не только сохранится на карте мира, но и сохранит свой «суверенитет, независимость» и их формальные атрибуты.

Однако, чем дальше в лес, тем больше эта мантра в устах западных заукраинцев звучит откровенно издевательски. Чем громче разговоры об украинском суверенитете – тем его самого все меньше.

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Нет, безусловно, место на карте и в ООН, флаг, герб, гимн и «гордость за предков», собственноручно выкопавших черное море – все это у Украины и правда остается. Но вот реальный суверенитет и его материальная основа – буквально утекают сквозь пальцы, тая, как та роса на солнце из национального гимна на стихи Вербицкого.

И речь не только о запущенном процессе обсуждения судьбы Украины без участия самой Украины. И не только о совершенно бесстыдном и не имеющем ничего общего с реальным суверенитетом, обсуждением третьими странами отправки на территорию Украины своих воинских контингентов – причем, с полного одобрения формальных властей самой Украины. При том, что реально суверенная власть скорее костьми ляжет, чем допустит появление на подконтрольной себе территории каких-то войск, кроме своих собственных.

И дело даже не в свежих откровениях Зеленского о том, что Украина делегирует право представлять свои интересы на судьбоносных переговорах о своей же судьбе иностранным державам – Англии и Франции.

Все это, безусловно, наглядно, но это лишь цветочки. Ягодки начинаются при детальном рассмотрении истории с подписанием Украиной пресловутого соглашения по недрам. В которое сначала вошли все украинские месторождения редкоземельных металлов, затем к ним добавились нефть, газ и порты, и, наконец, в финальном ее варианте – и вся украинская энергетика, включая атомную.

Изображающие хорошую мину при скверной игре оптимисты, типа британского Джонсона, прямо говорят – мол, это грабеж, но надо подписывать. Поскольку де тем самым у Штатов появляется стимул охранять все это украинское добро от поползновений со стороны россиян.

Пессимисты же горько шутят на тему того, что Трамп продаст Запорожскую АЭС России – сразу же после того, как вернет ее Украине. Последнее предположение, к слову, не так уж далеко от правды, учитывая деловой стиль американского дедушки. Более того, нет никакой гарантии, что в процессе он не предложит Москве прикупить и город Запорожье с его недобомбленными промышленными активами. А что такого? Сектор Газа,значит, можно, а Запорожье нельзя? В мире Трампа еще и не такое можно. Главное – что он получит взамен.

При этом сам Зеленский блеет что-то маловразумительное – мол, переговоры еще идут, не надо обращать внимание на слова американских официалов и вообще – финальные условия могут еще измениться.

А они действительно могут. Но есть нюанс: если они и изменятся, то в еще более невыгодную Украине сторону.

По факту американцы сейчас делают с Украиной то, что, по укоренившемуся на Западе мнению хотел бы сделать с ней Путин, и в чем он не преуспел – превратить Украину в вассальное по отношению к США, «купленное» клиентское государство с ограниченным суверенитетом.

Другое дело, что Украина упирается всеми конечностями и визжит, как поросенок на бойне. Но это, что называется, неприятные издержки процесса. В сухом остатке, на переговорном столе сейчас – раздел послевоенной Украины на сферы влияния. И договором о недрах Трамп недвусмысленно показывает, что намерен существенно увеличить полагающуюся американцам долю украинской тушки.

Как пишет Bloomberg, новое предложение США по соглашению о полезных ископаемых с Украиной позволяет Вашингтону иметь полный контроль над всеми природными ресурсами в стране, включая большую часть инфраструктуры — дороги, железные дороги, порты и т. д.

В документе также оговаривается, что США имеют преимущественное право на все проекты на Украине в сфере природных ресурсов. Наконец, США приобретают право вето на все ресурсы и полезные ископаемые на Украине. И все это – без каких-либо гарантий безопасности Киеву, о которых как попугай кричит Зеленский.

Среди прочих пунктов, шокировавших украинских политиков в проекте американо-украинского соглашения о недрах и инфраструктуре, речь идет о руководстве фондом- стейкхолдером всех этих ресурсов. Из пяти человек руководства фонда от США будет трое, а от Украины – двое. Иначе говоря, для американцев предусмотрен изначальный численный перевес при всех голосованиях по любому вопросу. В общем, игры закончились, наступила суровая реальность.

К этому остается добавить лишь два момента. Первый – скорее всего, даже оставшиеся два формально украинских представителя, скорее всего, будут подконтрольны американцам – через продавленные ранее с помощью грантоедских структур и под окрики из посольств механизмы комплектования кадров, пропускаемых через сито всяческих набсоветов и «советов добропорядочности», состоящих из тех же финансируемых с Запада «детей капитана гранта» – с правом решающего голоса.

И, как правильно уловил особенную прелесть момента нардеп-«слуга» Максим Бужанский, прописанная в соглашении конструкция – это именно то, что украинская власть под давлением с Запада сама же и продвигала. Цитата:

«Приоритет иностранных голосов над украинскими в комиссиях по отбору руководства НАБУ, САП, членов ВККС, ВРП и судей КС. Порочный принцип, прямо бьющий по суверенитету, прежде всего. Ну вот, этот же принцип применен и в проекте угоды по недрам. И как против этого возразить, если этот принцип уже возвели в статус основы основ?».

В общем, за что боролись – то и кушайте. Главное – не обляпаться.

Особый цинизм ситуации в том, что первым поднял геволт по поводу «грабежа недр» не кто-нибудь, а один из наиболее прозападных депутатов Рады, член фракции «Голос» Ярослав Железняк. В прошлом – титулованный «соросенок», а затем – по факту все прежние годы – один из смотрящих за украинским законотворческим процессом от глобальной «партии USAID».

Он – именно тот человек, который активно воздвигал фундамент потери Украиной суверенитета, который сегодня Трамп намерен увенчать крышей. Зачем такому человеку шуметь о «зраде» и угрожать, что парламент не одобрит такую «сдачу национальных интересов»? Тем более, что он практически открыто намекает, с чьей подачи и в чьих интересах действует. Снова цитата:

«Учитывая резонанс, который набрала моя публикация по соглашению о недрах, хочу уточнить пару деталей. Наш источник не имеет отношения к украинской стороне и правительству Украины. Хотя я и могу назвать его «чиновником», просто правительства бывают не только украинские. Далее догадайтесь сами. Думаю, определенную синхронность с иностранными СМИ вы увидели тоже. При том, что мы им (соглашением) не делились и не будем делиться. Думаю, со временем, когда выпустим серию расследований, в том числе о санкциях, вы все поймете».

И, раз уж публике предложено «догадаться самой», попробуем предположить, что речь идет о скоординированной с рядом иностранных государств и контролируемых ими СМИ атаке на планируемую Трампом сделку с Украиной с целью ее публичной дискредитации и срыва.

А уж догадаться о том, какое именно государство больше других обижено действиями Трампа и кому ранее были обещаны Зеенским те же недра, и кто, в итоге, останется с носом, если все получится – и вовсе можно догадаться с трех раз.

Верны ли эти предположения, мы скоро узнаем. А вот, что остается константой – так это сжимающийся, подобно шагреневой коже, украинский суверенитет. Тот самый, сохранение которого ставят себе в заслугу западные политики.

Что самое скверное – украинцы ничего не могут с этим поделать, оставаясь в роли молчаливых свидетелей империалистического раздела своей страны слетевшимися на пир хищниками.