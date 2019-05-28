Место Турчинова перестало быть вакантным

28.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщается на сайте президента.

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“Назначить Данилюка Александра Александровича Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины”, – говорится в указе №327/2019.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что подал в отставку 17 мая.

Верховная Рада уволила Данилюка с должности министра финансов 7 июня 2018 года, после его конфликта с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Во время президентской кампании экс-министр был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.