Местоблюститель украинского престола встретился с наместником Бога на земле

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не только внутриукраинская, но и международная активность и личный самопиар главы Офиса Зеленского Андрея Ермака становятся совсем уж неприличными. Так, он встретился с Папой Римским Франциском..

«Это был важный разговор, во время которого я проинформировал его Святейшество о философии мира президента Владимира Зеленского, рассказав, почему исключительно Формула предлагает путь к справедливому миру… Особое внимание уделили вопросу возвращения украинских детей, вывезенных из страны» — сообщил Ермак в своем тг-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он также отметил, что Папа Франциск выразил свою поддержку Украине.

Отметим, у католиков Папа считается наместником Бога на земле. А на Украине Ермака за глаза называют «вторым» президентом – при наличии живого Зеленского.

На днях в The Times вышел критический материал в котором центральное место отвдится именно Ермаку. Издание утверждает, что окружение Зеленского обеспокоено «жаждой власти» главы его Офиса.

Собеседники газеты обвиняют Ермака в узурпации демократии на Украине, называют «фактическим главой государства» и «вице-президентом».

По словам конфидентов издания, именно глава Офиса виноват в увольнении Залужного с поста главкома ВСУ. Также в киевских коридорах власти растет беспокойство, что «Зеленский всё больше полагается» на Ермака.