Месяц до выборов и скандального референдума: как проходит избирательная кампания в Молдове

В Молдове на финишную прямую выходит кампания по выборам президента и республиканскому конституционному референдуму о вступлении в ЕС, которые назначены на 20 октября. На этой неделе завершается период подачи документов для регистрации участников избирательного процесса, после этого начнется агитационный период.

В предвыборной гонке, согласно соцопросам, лидирует действующий президент Майя Санду, за которой с большим отрывом следует экс-генпрокурор Молдовы Александра Стояногло. О том, что происходит в стране за месяц до дня голосования, беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития, доцентом Финансового университета при правительстве РФ Игорем Шорниковым.

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ПолитНавигатор: Что можно сказать о нынешней кампании по избранию главы государства, ее особенностях? Каковы позиции фаворитов гонки? Чем могут удивить кандидаты на финишной прямой?

Игорь Шорников: В Молдове не осталось по-настоящему популярных политиков. Майя Санду, которая почему-то считается фаворитом на этих выборах, имеет грандиозный антирейтинг (более 60%). Ее сила в том, что ее безоговорочно поддерживают западные партнеры, а оппозиция раздроблена и не решается консолидироваться.

Особенность этих выборов в том, что они проходят в обстановке небывалого внешнего давления. Молдова – маленькое государство, которое граничит с одной стороны с сателлитом США Румынией, а с другой – с государством-камикадзе Украиной. Попытка народа выйти из-под западного колпака может обернуться уличными беспорядками с участием боевиков из соседних стран.

Тот, кто победит Санду во втором туре, должен быть по-настоящему принципиальным и смелым человеком.

ПолитНавигатор: Интересный факт: власти страны сейчас принимают непопулярные и откровенно дискриминационные решения, такие как запрет банковских переводов из России, запускают информацию о возможном запрете Русской православной церкви по примеру Украины. Президентская команда так уверена в победе Санду, что позволяет себе злить население прямо перед выборами?

Игорь Шорников: С точки зрения политтехнологий это и вправду глупые телодвижения, но команда PAS в данном случае отрабатывает повестку для своих западных хозяев, а тем важно постепенно смещать «окно Овертона» в нужную им сторону. В Кишиневе, кажется, уже начали привыкать к гей-парадам, спокойно реагируют на перекупку молдавских священнослужителей Румынской православной церковью, население проглотило даже отмену родного для большинства молдавского языка.

Не думаю, что в штабах Санду абсолютно уверены в успехе, но они уверены, что Запад закроет глаза на любые фальсификации и нарушения. А еще, по-видимому, там готовы к применению насилия – и намеренно провоцируют население. Стихийные протесты могут оказаться на руку тем, кто планирует в Молдове «цветные» операции. Честным путем Санду победить не сможет, а в мутной воде, как известно, легче рыбу ловить.

ПолитНавигатор: Майя Санду принимает в Кишиневе высокопоставленных европейских чиновников: лидеров Польши, Германии, Латвии, Эстонии, Румынии, других государств. В Кишиневе собирается большая конференция стран-доноров Молдовы. Это добавит Санду очков в предвыборную копилку?

Игорь Шорников: Так может показаться разве что стороннему наблюдателю. По идее должно создаться впечатление, что вся Европа поддерживает Майю Санду. Но местный избиратель давно привык к тому, что Европа и Санду – это один сатана. Та же Европа дает денег Молдове на перевооружение, но не дает на увеличение социальных выплат населению или, например, для компенсации резко подскочивших в зимний период коммунальных тарифов на газ и тепло. Каждый год правления Санду Евросоюз выделял по миллиарду евро Молдове, но население только нищало. Зато резко рос госдолг Молдовы. Череда встреч Санду с европейскими лидерами не способствует росту ее рейтинга, зато снижает число тех, кто все еще верит в евроинтеграцию Молдовы.

ПолитНавигатор: Санду в рамках избирательной кампании сообщила, что знает, как решить приднестровский вопрос за один-два года. О чем это она?

Игорь Шорников: Скорее всего, речь идет об очередной попытке экономического давления на Тирасполь. Кишинев контролирует все экспортно-импортные операции Приднестровья и в любой момент может их перекрыть, организовав республике гуманитарную катастрофу. А с начала 2025 года в Приднестровье, вероятно, перестанет поступать транзитный газ через Украину. Это может быть использовано Кишиневом как дополнительный рычаг для давления на Тирасполь. Санду, видимо, убедили, что в какой-то момент она сможет выложить на стол такие козыри, перебить которые приднестровцы не смогут – и будут вынуждены принять условия ультиматума.

ПолитНавигатор: Высказывается мнение о том, что кандидат, который выйдет во второй тур выборов вместе с Санду, получит всеобщую поддержку оппозиции. Произойдет ли так? На стадии выдвижения кандидатов оппозиция никакого единства не проявила.

Игорь Шорников: Формального объединения оппозиции во втором туре не будет. На случай второго тура западные политтехнологи предусмотрели, чтобы среди кандидатов оказались свои люди. Примерно половина кандидатов во втором туре обязательно призовут сплотиться вокруг Санду. Вспомним, например, как повел себя четыре года назад Ренато Усатый. На этих выборах аналогичную роль отыграет он – и еще несколько проевропейских кандидатов.

Вокруг альтернативного кандидата сплотятся те, кого не сумеют перекупить или запугать. Уверен, что на этот раз население не смогут обмануть. Формального объединения всей оппозиции может и не понадобиться, во втором туре люди проголосуют против Санду.

ПолитНавигатор: На днях к согражданам обратилась партия «Гражданский конгресс», которая призвала «не подчиняться разрушительному тандему Санду – Шор в вопросе референдума, назначенного на 20 октября». Партия объясняет, что Илан Шор и близкие к нему политики, призывая голосовать против евроинтеграции, создают вокруг референдума интригу, которая нужна для победы Майи Санду.

Действительно ли Шор, «изображающий угрозу светлым европерспективам», и созданные им партии работают на сохранение рейтинга Санду? Как в таком случае можно объяснить тот факт, что представители команды Шора часто выступают в официальных российских СМИ, проводят съезды в Москве?

Игорь Шорников: Как бы там ни было, референдум является фактором политической жизни, игнорировать который не получится при всем желании. Избирателям всучат бюллетень, хотят они того или нет. А если они не проголосуют сами против изменений в Конституцию, то только создадут дополнительные возможности для фальсификаций. Поэтому бойкотировать референдум – дело безнадежное, а вот высказаться против изменений Конституции – это проявить свою гражданскую позицию. «Гражданский конгресс» всегда вроде бы выступал за осознанную позицию избирателя, а нынешняя его агитация против Шора, когда на кону стоит судьба действующего тоталитарного режима, выглядит, по меньшей мере, странно.

ПолитНавигатор: Несмотря на высокий антирейтинг, у Санду есть все шансы переизбраться. Какой стала Молдова в период ее нынешней каденции, и что ждет страну в случае, если Майя Санду снова станет президентом?

Игорь Шорников: При Санду Молдова не просто утратила остатки суверенитета, у народа отобрали его самобытность: формально уже не существует молдавского языка, молдавской культуры, молдавской истории, а вскоре может не стать и Молдавской митрополии.

Последние три года страна живет в условиях социально-экономической катастрофы, при этом оппозиция не может поднять голову из-за режима политических репрессий, которые поощряются Западом. При Санду Молдова активно вооружается, соответственно, государство погружается в долги. При этом стратегические объекты экономики и инфраструктуры передают в управление румынским компаниям и румынским чиновникам.

В случае переизбрания Санду все эти тенденции только усилятся. Проблемы точно ожидают приднестровцев и гагаузов, сама Молдова рискует утратить свою государственность – и быть поглощенной Румынией. Это еще повезет, если западные «партнеры» не втянут молдаван, а с ними и румын, в украинский кризис. Когда у власти находятся несамостоятельные политики, ожидать приходится чего угодно.