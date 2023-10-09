Месяц-два, и ВСУ капитулируют – Сивков

Владимир Гладков .  
09.10.2023 16:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский «контрнаступ» полностью захлебнулся и переходит в оборону, тогда как у России есть потенциал для прорыва на всех фронтах.

Об этом на канале клуба «Книжный день» заявил российский военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский «контрнаступ» полностью захлебнулся и переходит в оборону, тогда как у России есть потенциал...

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«На территории Украины ВСУ себя окончательно исчерпали, наступательный потенциал. Они уже на направлении главного удара начинают переходить к оборонительным действиям, продолжая ещё отдельные наступления по отдельным направлениям, но это уже, скорее, создание благоприятного оперативного режима для перехода в оборону.

И если так говорить, я беру чисто с военной точки зрения, я не говорю о каких-то политических пристрастиях и всего прочего – здесь, с учётом всего имеющегося соотношения сил, господство в воздухе на нашей стороне, огневое превосходство общее на театре на нашей стороне. Информационное превосходство на театре опять-таки на нашей стороне. И в этих условиях мы имеем идеальные условия и предпосылки для проведения крупномасштабных наступательных операций группы фронтов», – отметил он.

«Если говорить по боевому составу и численности нашей группировки войск на Украине, это соответствует примерно двум фронтам времён Великой Отечественной. То есть в течение месяца-двух мы вполне можем решить задачу в рамках проведения глубокой наступательной операции по прорыву обороны, окружению и последующему принуждению к капитуляции основных сил ВСУ. С последующим принуждением к капитуляции политического режима Зеленского», – заявил Сивков.

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