«Месяцы блокады не прошли даром»: поляки всё больше ненавидят украинцев – Климкин

Тарас Стрельцов.  
26.02.2024 21:25
  (Мск) , Львов
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Бизнес, Дзен, ЕС, Зерно, Общество, Политика, Польша, Протесты, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина


Украине нужно срочно идти с Польшей на переговоры при посредничестве Еврокомиссии, иначе с каждым днём продолжающегося бунта фермеров и блокады украинско-польской границы – неумолимо растёт количество поляков, негативно относящихся к украинцам.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно срочно идти с Польшей на переговоры при посредничестве Еврокомиссии, иначе с каждым...

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«Я видел последний опрос Европейского совета по международным отношениям. Как правило, эти опросы достаточно качественные. И знаете, что мне очень не зашло, даже обидело? 40% поляков или негативно, или как-то сдержанно негативно начали относиться к украинцам. То есть – это количество выросло, и выросло за последние месяцы.

Поэтому все эти вещи с блокадами, с эмоциями – влияют на восприятие, заходят в сознание, я очень надеюсь, что не зайдут в подсознание. Как по мне, сколько бы мы ни говорили с поляками, мы должны продолжать говорить, в том числе о непростых компромиссах.

Но блокирование границы, блокирование оружия, гуманитарки – это фундаментально противоречит польскому принципу, помните: «наша безопасность – ваша безопасность». Здесь, я считаю, польское правительство должно играться в другие игры», – умничал Климкин.

По его словам, нужно садиться за переговоры с Польшей только при посредничестве Еврокомиссии.

«Я прекрасно понимаю, что у них там на носу весь процесс местных выборов, европейских выборов – но выборы это всегда выборы, у нас тоже есть выборы! У нас тоже есть эмоции! Но здесь ставки совсем другие.

Моё предложение простое – садиться на троих с Еврокомиссией. Только с ЕСовским измерением можно это преодолеть, это не просто двусторонка. И второй момент – минимизировать эмоции», – писал рецепты экс-министр.

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