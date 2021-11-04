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04.11.2021 11:10 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Политика, Россия, Энергетика
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«Месяцы впустую». В бундестаге не верят, что «СП-2» заработает в этом году

Маловероятно, что до конца этого года заработает российский газопровод «Северный поток-2». Такое мнение, передает...

Маловероятно, что до конца этого года заработает российский газопровод «Северный поток-2».

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает руководитель энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

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«Тот факт, что Федеральное министерство экономики пришло к выводу, что« Северный поток-2» не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС — важное и правильное мнение, которое я разделяю. Однако я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», – сказал Эрнст «Известиям».

В свою очередь депутат бундестага от партии Ян Нольте предположил, что сертификация СП-2 может продлиться как раз до января 2022 года и потому прогнозы о запуске трубопровода до конца года не сбудутся.

«Кроме того, проверка Еврокомиссии, которая последует дальше, еще более проблематична. Поскольку у СП-2, к сожалению, много политических противников, все эти месяцы могут быть потрачены впустую. Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться», – говорит Нольте.

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