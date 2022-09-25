Метания Пашиняна пробуждают новых лидеров Армении

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На фоне многовекторных метаний премьер-министра Армении Никола Пашиняна между Западом и Россией, а также апатии армянского населения в отношении фигур из старой обоймы политиков, в стране возрастает запрос на новых лидеров.

Об этом в своем Telegram-канале пишет политический аналитик, профессор, ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

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«Двойственная позиция премьера Пашиняна, его колебания между Россией и коллективным Западом создают условия для рождения новых лидеров Армении. Народ не хочет и не может терпеть предательство и политическую инфантильность. Ереван митингует. Люди жаждут сильной, справедливой Армении в максимально близких отношениях с Россией. Никол Пашинян не может этого дать, а, следовательно, Свято место пусто не бывает. Думаю, на эту нишу сейчас претендуют многие. Но степень доверия к засвеченным политикам низка. Дискредитировали себя в прошлом и настоящем. А вот новички тут будут как раз кстати. Недавно столкнулся с появлением в информационном поле такого неоднозначного, но деятельного и харизматичного лидера, как руководитель Международного крестоносного движения Артур Асатрян. Он – человек из бизнеса с четкой внутренней ценностной основой. Кто-то мне скажет, что он резок и в чем-то эпатажен. А я отвечу, что он увлечен и реально претендует на роль харизматичного лидера значительной части армянского общества. Вокруг него группируется все больше сторонников. Как будет развиваться ситуация, покажет время. На кону судьба Армении и ее народа», – рассуждает Соин.