Метановый армагеддон: академик рассказал, от чего спасла Крым Русская весна

США были нацелены на добычу газа в северо-западной части Черного моря и хотели купить геологические исследования ИнБЮМа за 100 тысяч долларов. Помимо месторождений, американцев интересовал газогидрат – растворенный в морской воде метан, для добычи которого нужно уничтожить на дне все живое.

Об этом рассказал научный руководитель ФИЦ ИнБЮМ главный научный сотрудник, профессор академик РАН, доктор биологических наук Виктор Егоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месторождения метана были обнаружены в 1989 году в совместном рейсе с американцами. Сначала нам даже никто не поверил, считали, что это просто песок поднимается с донных осадков. Но когда стало понятно, что это газ – во всём мире заинтересовались этим метаном. Наш институт ввёл порядка 16 международных грантов Европейского союза, в том числе НАТО выделяло деньги на исследования», – подчеркнул профессор.

Ученые выяснили, что метановые “факелы” в сероводородной зоне придонных вод создают коралловидные постройки до 4 метров в высоту, внутри которых живут особые бактерии. И такие постройки есть только лишь в Чёрном море. И их возраст показывает процесс заражения моря сероводородом, от момента появления пролива Босфор. Есть и другие любопытные наблюдения – насыщенная метаном морская вода перестает удерживать корабли, достаточно концентрации 35 литров газа на тысячу кубов воды. А в Черном море концентрация в 8 литров.

«Оказалось, что со дна Черного моря идут струи метана высотой до 1,2 км, и эти “факелы” обладают определённой особенностью – до 720 м глубже метан может существовать только в виде газового гидрата, а здесь на глубине 800 метров идёт газ. Оказалось, что это результат теплового воздействия. Кроме того, оказалось, что вместе с метаном идет поток ртути, который тоже очень большой», – отметил ученый.

По его словам, было множество попыток добыть этот газ, и однажды на нем даже сварили кофе президенту Аджарии Аслану Абашидзе. Но оказалось, что газогидрат засоряет ловушки, и в промышленных масштабах существующими технологиями его добывать невозможно. Но газа очень много.

«Имеется газ – биогенный, но в районе Керченского пролива и под Феодосией имеется термогенный газ. И когда мы стали его исследовать, научились измерять эхограммы на 20 метров глубже самого дна, то выяснили, что поступает термогенный газ. И в принципе – наступит время, когда там на глубине 60 метров мы будем ставить платформы. В своё время нас приглашала американская фирма в этот район, оплачивала исследования, чтобы газ этот разрабатывать. Больше того, в северо-западной части Чёрного моря обнаружено газа столько, что американская фирма из Хьюстона обратилась в Симферополь с тем, чтобы они предоставили наши материалы по геологии, и они обязались оплатить 100 тысяч долларов за эти материалы. Потом в северо-западной части Чёрного моря организовать добычу газа, два года его использовать, а потом отдать это всё Украине. Не сложилось, это отдельный вопрос», – пояснил Егоров.

Он добавил, что добыча газогидрата будет идти вразрез с курортным потенциалом Крыма. О Крыме, как о морском курорте, попросту придется забыть.

«В Чёрном море очень много газа, но я говорю о газогидрате. И тут такая ситуация: главное – это не разрушить слой, чтобы сами себя не уничтожили. Были представители из Одессы, которые предлагали поставить такой понтон, который будет в Чёрном море донные осадки рыхлить и добывать газ. Но экономический эффект от этого минимальный, а экологические последствия трудно рассчитать. Сейчас только японцы владеют технологиями по добыче газогидрата, и то очень нечёткие. Лично я знаю девять методов добычи газогидрата, но ни один из них не является экологически обоснованным», – заключил Егоров.

При Украине добывать газ у берегов Крыма на черноморском шельфе собиралась компания Vanco Prykerchenska. Равные доли в Vanco Prykerchenska имели американская Vanco Energy, компания ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова и компания российского бизнесмена Евгения Новицкого, а также австрийская Integrum Technologies.