Метастазы «мёртвого мозга НАТО»

23.06.2020, Триполи, Александр Ростовцев

В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Диагноз был поставлен на основании поведения США и Турции, слабо напоминающих действия союзников.

Вылетая на саммит НАТО в Лондон президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара продолжит блокировать планы по усилению защиты альянсом Польши и Прибалтики и пригрозил, что не станет выполнять ради них ключевой пункт Договора о коллективной обороне, который можно описать формулой «все за одного».

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Макрон, в свою очередь, заострил внимание на эгоизме США, прежде всего заинтересованных в собственной, а не коллективной обороне, и что Вашингтон всё дальше дистанцируется от Европы.

Тем не менее, Меркель назвала мнение Макрона ошибочным, а генсек НАТО Столтенберг подхрюкнул, мол, «НАТО себя ещё покажет».

Спорить с Макроном сложно, практически невозможно. Эрдоган и в самом деле подрывает все усилия Польши по укреплению НАТО, а США перестали консультироваться с европейскими союзниками по ряду приоритетных вопросов и уже совершили ряд односторонних шагов, подрывающих с большим трудом созданную десятилетия назад систему глобальной безопасности.

Прошедшие после лондонского саммита НАТО события только подтверждают правоту диагноза французского президента. Руководство НАТО, специально, чтобы доказать маловерам несостоятельность их скептицизма в отношении здоровья альянса, создало рабочую комиссию из целых 10 экспертов для разработки рецептов по реанимированию союзнических отношений.

Показательно, что в её состав не был приглашён представитель Турции. Париж видит, что Анкара идёт на обострение с Вашингтоном в Сирии и при этом не считает Москву враждебной стороной, активно сотрудничая с ней по ряду стратегических позиций, включая энергетику и военно-техническую сферы.

Логика процесса уже давно заставляет лидеров альянса подвергнуть НАТО кардинальным реформам, а в случае их неудачи – создать армию Евросоюза.

Весь смак подобного решения состоит в том, что, по оценке многих аналитиков, альтернативная европейская армия делает из США и американского военного присутствия в Европе пятое колесо в телеге, выводит за рамки проблемную Турцию и сбрасывает на обочину балласт из агрессивно-назойливых бедных восточноевропейских родственников, втянутых в евроатлантические структуры ради понтов и унижения России.

Новый звоночек, свидетельствующий о «смерти мозга НАТО» прозвучал на днях, во время совместной пресс-конференции Макрона с тунисским коллегой Каисом Саидом.

палуба французского авианосца

Оказалось, что в первой половине июня в ходе натовских учений Sea Guardian в Средиземном море произошёл инцидент. Находившийся у берегов Ливии французский фрегат Courbet остановил турецкое гражданское судно по подозрению в контрабанде оружия и попытался высадить на него досмотровую команду.

В этот момент, по заявлению французских властей, к корвету подошли три турецких корабля сопровождения и взяли его на прицел, потребовав прекратить досмотр.

Минобороны Франции рассматривает инцидент как «исключительно враждебные и агрессивные действия».

Анкара незамедлительно откликнулась, что это французский фрегат «опасно маневрировал», а турецкие корабли навели на него радары не для того, чтобы взять под прицел, а «всего лишь для наблюдения».

«Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о «смерти мозга НАТО». Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует», – подчеркнул Макрон, охарактеризовав линию поведения Анкары несовместимой со статусом члена НАТО, и назвав сложившуюся ситуацию «недопустимой».

К бабке ходить не надо, чтобы понять: морской инцидент связан с сепаратным договорняком о турецком военном присутствии в Ливии «легитимного» правительства в Триполи с Анкарой, противоречащим интересам Франции (России, Египта, Греции, Кипра, ОАЭ).

конфликт у берегов Ливии

Кроме того, Парижу явно пришёлся не по вкусу рост доминирования Турции в Средиземном море и у берегов Северной Африки, считающихся зоной стратегического влияния Франции.

Агрессивная реакция турецких ВМС на попытку досмотра гражданского судна французским фрегатом лишний раз подтверждает подозрение, что Анкара в очередной раз пыталась доставить оружие боевикам «Правительства национального согласия Ливии» в нарушение эмбарго ООН.

«Франция не будет стоять в стороне, поскольку турки ведут себя неприемлемо и эксплуатируют НАТО», – заявили во французском военном ведомстве, призвав альянс «не прятать голову в песок» в связи с недавним инцидентом.

развод, игрушки пополам

Судя по приходящим из региона сообщениям, Египет уже заявил о готовности ввести свои войска в Ливию для поддержки альтернативного правительства в Бенгази, что наверняка подстегнёт войска фельдмаршала Хафтара к очередному штурму Триполи и осложнит пребывание турецкого контингента на востоке Ливии.

Понятное дело, что новая расстановка сил уже нервирует Анкару, а провал экспансионистских планов Эрдогана в Ливии может и вовсе обрушить остатки союзнических отношений.

французский фрегат

В любом случае, расшатывание НАТО упёртым и амбициозным Эрдоганом с одновременным ослаблением турецкого экспансионизма Францией и её союзниками – это хороший шанс для Европы начать выстраивать новые, более справедливые и самостоятельные отношения, в том числе и с Россией, окончательно оставив за спиной атавистические страхи холодной войны.