Методично расстреливая ЗАЭС, Киев бьёт по российскому обществу – Ищенко

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Новости Украины

Украинские боевики обстреливают территорию Запорожской АЭС с целью оттянуть силы ПВО с важных направлений и посеять недоверие к государству и проводимой СВО со стороны российского общества.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украине выгодно оттянуть на защиту Запорожской АЭС дополнительные средства российской ПВО. Но ПВО тоже же не резиновое, его нужно откуда-то брать. Будут хуже защищены войска на фронте или какие-то тылы будут хуже защищены, или еще что-то. Будет проще там добиться попаданий в мосты, города, склады боеприпасов. Выгодно. Украине выгодно привлечь к этому делу внимание российского общества, чтобы спрашивали: «А че такое, они стреляют по Запорожской АЭС, а мы ничего не делаем?» Выгодно, потому что они работают на дестабилизацию общества. Только таким образом они могут рассчитывать выиграть войну. Они не могут ее выиграть на поле боя, но они ее могут выиграть за счет дестабилизации общества. Вот они в этом направлении работают», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что здесь даже не тактический, а стратегический подход со стороны Киева.

«Это направлено на то, чтобы, в первую очередь, постараться дестабилизировать российское общество, посеять недоверие между обществом и государством и, таким образом, получить шанс на выигрыш в проигранной войне», – объяснил политолог.