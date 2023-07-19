«Методичное уничтожение» – Спиридонов призывает парализовать любое движение Украины на море

Владимир Гладков .  
19.07.2023 21:53
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ответом России на теракт на Крымском мосту должны стать не ответные диверсии, а уничтожение украинских портов, чтобы ВСУ больше не смогли безобразничать в море.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответом России на теракт на Крымском мосту должны стать не ответные диверсии, а уничтожение...

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«Каким может быть ответ России? Какие объекты на Украине столь же важны и символичны, как Крымский мост для России?», – спросила ведущая.

«Идти тем же путём, что и Украина, нам нельзя. У нас всё-таки другие ценности, другое отношение.

Я считаю, что здесь нужно идти по пути уничтожения инфраструктуры. И ответом должно быть уничтожение инфраструктуры тех же портов, из которых, вероятно, и совершались все эти теракты.

То есть, уничтожение портовой инфраструктуры, чтобы они не могли использовать свои водные силы», – сказал Спиридонов.

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