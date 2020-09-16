Методы прежние: избитый братьями Харадинай работник забрал заявление

16.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Представители албанского бандитского семейства Харадинаев, ныне представляющие косовскую политическую элиту, стали героями скандала, связанного с избиением работавшего на них человека.

Спустя две недели после произошедшего инцидента пострадавший забрал заявление в полицию, передает корреспондент «Политнавигатора».

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По факту избиения, после консультации с прокурором, было возбуждено дело «о причинении незначительных телесных повреждений». Избитый экс-премьером Рамушем и его братом Даутом Харадинаями работник 22 июня обратился в Центр семейной медицины в микрорайоне «Дардания» косовской столицы – Приштины.

Врачи тогда диагностировали у него многочисленные повреждения тела и головы. Однако уже через две недели этот человек забрал свое заявление, и вот, спустя месяцы инцидент стал достоянием общественности. Что характерно, ни Рамуш, ни Даут Харадинаи пока никак не прокомментировали произошедшее.

Клан Харадинаев традиционно занимался криминалом, а с активизацией сепаратистского движения в Косово стоял у истоков создания «Армии освобождения Косово» (UCK). В частности, в вооруженных столкновениях с югославскими силовиками погибли двое братьев Рамуша и Даута, еще один был убит уже после войны в ходе разборок между албанскими криминальными кланами. Сам Даут привлекался к суду за убийство четверых албанцев из соперничавшей с их кланом группировки.

Рамуш и Даут Харадинаи

Самым известным из Харадинаев считается Рамуш, который занимал пост «премьер-министра» Косово. В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие сецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

Рамуш Харадинай: Вчера бандит, сегодня один из национальных лидеров косовских албанцев

В середине 90-ых он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

«Первой акцией в Метохии в Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В лихие 90-е

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев, которые трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

Четкие пацаны боролись за “свободу”

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица.

У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему она осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок с нашим бойцом и проиграл, получив сильный удар в голову.

Сегодня Рамуш Харадинай является председателем одной из крупнейших политических партий Косово – Альянса за будущее Косово, в политсовет которой входит и его брат Даут, а его родственница – Мелиза Харадинай- Стубла, возглавляет косовский МИД.

Все уголовные дела против членов клана разваливались по единому сценарию: пострадавшие или свидетели обвинения – либо отказывались от своих показаний, либо скоропостижно умирали.