Мезенцев: Путин и Лукашенко исправляют фатальную ошибку Горбачева

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Власти СССР совершили ошибку, попытавшись наладить отношения с Западом.

Об этом госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы многократно в диалоге с западными партнерами внимательно слушали их аргументы, призывы, рекомендации, научения и тому отдали не один десяток лет. Оказалось, все зря. Зря то, что в 80-х годах советское руководство любой ценой пыталось стать партнером, сдавая позиции, пытаясь быть рукопожатной страной в отношении тех, кто куда меньше мог предъявить успехов, гордости, исторических побед, преодолений», – сказал Мезенцев.

Он полагает, что сейчас Союзное государство исправляет эти ошибки.

«Россия и Беларусь идут туда, куда должны идти – к упрочнению союзного взаимодействия, к поддержки программ импортозамещения, к формированию новых производственных цепочек, к тому, чтобы была загрузка на белорусских и российских предприятиях, чтобы огромный российский рынок гарантированно получал сельхозтовары из Белоруссии и поддерживал белорусского производителя», – сказал Мезенцев.