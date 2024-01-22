Мезенцев ждёт, когда Путин с Лукашенко учредят союзную медаль

Елена Острякова.  
22.01.2024 20:41
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут внести неожиданные изменения в повестку заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут внести неожиданные изменения в...

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«Разговор будет серьезный, принципиальный. Тем более, что накануне мы с Владимиром Владимировичем проведем переговоры в формате один на один, даже не в узком составе. Обсудим, если будут дополнения к повестке. Тогда мы прямо на заседании Госсовета внесем такие предложения», – сказал Лукашенко.

По его словам, приоритетный вопрос, который будет обсуждаться на ВГС – выполнение союзных программ.

Мезенцев уточнил журналистам, что на заседании планируется обсудить развитие транспортной инфраструктуры и стратегию научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года с учетом создания искусственного интеллекта.

Он также выразил надежду, что президенты учредят медаль за заслуги в развитии Союзного государства.

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