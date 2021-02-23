Междлисовец грозит Киеву перекрыть путь в ЕС из-за канала ATR

23.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прекратив финансирование вещания меджлисовского пропагандистского канала, на котором привыкли наживаться майданщики, «продавая патриотизм», украинские власти фактически саботируют выполнение связанной с поддержкой крымскотатарского народа статьи из соглашения об Ассоциации ЕС с Украиной.

Об этом в своем блоге на YouTube-канале заявил замдиректора телеканала ATR, беглый российский либеральный пропагандист и русофоб Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня читал соглашение про Ассоциацию, резолюция называется соглашение об Ассоциации ЕС с Украиной, резолюция Европарламента. И там много разных пунктов.

Меня настораживает такая вещь, они полностью не выполняют 60 статью, которая касается поддержки кырымлы, крымсктатарского коренного народа – законодательно, финансово, переселенцев, телеканала ATR, где написано, что ЕС требует устойчивого финансирования телеканала ATR, чтобы он мог вещать. Они категорически не соблюдают эту статью, демонстративно», – возмутился Муждабаев.

По его словам, с таким отношением к собственным обязанностям, Украине придется ещё долго мечтать о ЕС.

«Если мы плюём на эти требования, европейцы смотрят на это, и в Европарламенте говорят – не выполняете, ну ok, идите дальше. Куда? К России? К кому мы пойдем, к Китаю? Нет, скорее всего, вариантов у нас всего два.

При этом у нас евроассоциация записана в Конституции, ЕС и НАТО. Куда мы идем тогда? Если мы, я думаю, много, десятки статей не выполняем демонстративно», – пригрозил пропагандист.

«Наши чиновники не выполняют требования соглашения с ЕС по пунктам. Сколько их там будет 100, 150, 200, 500? И этим они саботируют путь Украины в ЕС. Это же надо делать, потому что это в Конституции записано, Верховная рада прошлого созыва за это проголосовала, это конституционный закон!», – сокрушался Муждабаев.

Отчаянное положение беглого российского либерального пропагандиста не оставляет ему выхода, кроме того как обратиться за помощью к самой продвинутой демократии на территории бывшего СССР – Литовской Республике.

Он добавил, что, отчаявшись, был вынужден обратиться за помощью в литовское посольство и призвал украинских депутатов повлиять на коллег из Литвы – «иначе нас просто отключат».

«А наше правительство помогать нам не планирует, исполнять резолюцию Европарламента не планирует. Очевидно, они никаким образом это не показывают. Они продолжают играть в какие-то странные игры с единственным нашим телеканалом. Но будем бороться до конца. Надеемся на поддержку литовского народа и государства», – сказал Муждабаев.

«Пожалуйста, спрашивайте у своего литовского правительства, что они думают о поддержке единственного крымско-татарского канала. Это не огромные деньги, даже для небольшого государства, как Литва. Это спасти целый народ, это спасти его культуру, его понимание жизни, состояние такое разорванное.

Как можно это закрывать?! Как можно оставлять нас в такой ситуации? Конечно, я это в первую очередь не литовцам говорю, а говорю это нашему правительству, но нас не слышат», – причитал пропагандист.