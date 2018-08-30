Междоусобные разборки украинских туземцев не волнуют США

30.08.2018, Москва, Елена Острякова

Итоги визита миссии МВФ на Украину покажут, станут ли США поддерживать Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«Если американцы заинтересованы в выборах на Украине, МВФ поерзает, но найдет повод дать Порошенко очередной кредит. Наличие полутора-двух миллиардов создаст ту самую подушку, на которой можно дотянуть до выборов и даже как-то пиариться. Если МВФ в очередной раз сообщит (а пока он именно так себя и ведет), что «утром стулья, а вечером деньги», это станет ярчайшим свидетельством того, что США не особо собираются вмешиваться в процесс выяснения отношений между украинскими олигархическими группами», – полагает эксперт.

Сам политолог склоняется ко второму варианту. Он полагает, что при нынешнем внутриполитическом раскладе любой победитель на выборах будет отрабатывать повестку США абсолютно бесплатно.

«Им все равно: Тимошенко, Порошенко, Бойко. Украина занимает место где-то в последней десятке африканских стран, так к ней и относятся. Будет там гражданская война в Киеве, территориальный распад или нет, для США Украина останется ресурсом, которым можно играть в отношениях в Россией, не вкладывая никаких средств», – сказал Ищенко.

Миссия МВФ приедет на Украину с двухнедельным визитом 6 сентября.