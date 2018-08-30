30.08.2018, Москва, Елена Острякова
 
Политика, США, Украина, Финансы
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Междоусобные разборки украинских туземцев не волнуют США



Итоги визита миссии МВФ на Украину покажут, станут ли США поддерживать Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Ростислав Ищенко.

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«Если американцы заинтересованы в выборах на Украине, МВФ поерзает, но найдет повод дать Порошенко очередной кредит. Наличие полутора-двух миллиардов создаст ту самую подушку, на которой можно дотянуть до выборов и даже как-то пиариться. Если МВФ в очередной раз сообщит (а пока он именно так себя и ведет), что «утром стулья, а вечером деньги», это станет ярчайшим свидетельством того, что США не особо собираются вмешиваться в процесс выяснения отношений между украинскими олигархическими группами», – полагает эксперт.

Сам политолог склоняется ко второму варианту. Он полагает, что при нынешнем внутриполитическом раскладе любой победитель на выборах будет отрабатывать повестку США абсолютно бесплатно.

«Им все равно: Тимошенко, Порошенко, Бойко. Украина занимает место где-то в последней десятке африканских стран, так к ней и относятся. Будет там гражданская война в Киеве, территориальный распад или нет, для США Украина останется ресурсом, которым можно играть в отношениях в Россией, не вкладывая никаких средств», – сказал Ищенко.

Миссия МВФ приедет на Украину с двухнедельным визитом 6 сентября.

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