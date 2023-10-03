«Между «Бобром» и «Нептуном»: на Украине готовят партию крайне опасных ракет

Любовь Смирнова .  
03.10.2023 19:57
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Коллективный Запад заинтересован в поддержке собственного производства ракетных комплексов и ударных дронов на Украине, чтобы избежать прямого втягивания в конфликт с Россией. В ход идут разработки, доставшиеся Киеву от советской оборонной промышленности, включая ЗРК.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Коллективный Запад заинтересован в поддержке собственного производства ракетных комплексов и ударных дронов на Украине,...

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«Они поставляют компоненты для тех же ударных дронов «Бобёр», стали компоненты поставлять для оперативно-тактический комплексов, для РСЗО «Ольха» и «Гром», для ракеты «Нептун» есть системы наведения.

То есть там, где, грубо говоря, не хватает технологических возможностей самой украинской оборонки, Запад ее полностью подхватывает, поддерживает.

Соответственно, они могут еще дать какие-то производственные мощности для увеличения объёма производства. Потому что, допустим, того же «Нептуна» в прошлом году практически не было, считанные единицы», – подчеркнул Васильев.

Эксперт уточнил, что сейчас Минобороны Украины заказало около 100 единиц ЗРК «Круг». Причем изготовить их должны в ближайшее время.

«Это мы косвенно установили по своим каналам. А это ракета промежуточная между «Бобром» и «Нептуном». У нее режим барражирования несколько часов, поменьше боеголовка, но зато она может находить сама цель и сама её атаковать. Штука очень опасная, и сейчас это один из самых больших приоритетов украинской оборонки», – пояснил Васильев.

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