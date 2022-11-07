Между Киевом и Кишинёвом впервые за 20 лет запустили поезд. Что прикрывают под «пассажирскими перевозками»

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Новости Украины

Первый «Потяг до перемоги» прибыл из Киева в Кишинев и отправился обратно. В молдавскую столицу на нём приехали 83 пассажира, в украинскую решили прокатиться 64. Все вагоны поезда расписаны украинскими художниками в агрессивном «майданном» стиле. В частности, прославляется «подвиг» нацистов из террористической группировки «Азов». Не всем в Молдове это понравилось.

«Жуткий поезд на Киев. Ездил бы по Украине, нет вопросов. Их бобошечки. Но нам зачем изображения их шин и Майдана? Только мазохисты из нашего правительства могут радостно улыбаться, глядя на этот паноптикум. Это ж какие сны должны сниться в таких вагонах? Нам своих кошмаров и без ваших достаточно. Ну и в то время, как посольства других стран рекомендуют своим гражданам не посещать Украину, наши ироды машут платочком вслед отъезжающим молдавским пассажирам», – написала в своем ТГ-канале тележурналистка Елена Левицкая-Пахомова.

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Обратили молдаване внимание и на другую особенность «потяга»: он направляется к Киеву отнюдь не кратчайшим маршрутом.

«Новый крашенок идет через западную границу, Унгены – в противоположное от Киева направление. Его пустили с какой-то хитрой целью, надеюсь, без вреда для Молдовы и ее граждан… но терзают смутные сомненья. Как-то невесело от этого», – написала в соцсети Марина Никитина.

«Очевиден вопрос «Что везут помимо людей?». Что прикрывают добровольными заложниками?», – добавила Левицкая-Пахомова.

Молдавские журналисты полагают, что новый поезд будет возить украинских раненых на лечение в Румынию, а обратно поедут наемники и, возможно, натовское оружие.

Железнодорожное сообщение между Кишиневом и Киевом было прервано 20 лет назад.