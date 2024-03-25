Между Киевом и Вашингтоном нарастает кризис доверия

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 13:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украинская власть больше не хочет слышать от США запретов на применение того или иного оружия и ведение боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил эксперт-международник Владимир Дубовик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть больше не хочет слышать от США запретов на применение того или иного...

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«Проблема в том, что доверие пострадало за последние месяцы очень серьезно между Киевом и Вашингтоном. Есть разногласия по поводу того, как нужно вести боевые действия украинским военным, давно они появились, есть и другие разногласия.

Это естественно, что в Киеве говорят: «А кто вы такие, чтобы что-то говорить, что делать, что не делать нам? Скоро почти полгода, как вы не даете никакой помощи – больше европейцы нам дают, чем Соединенные Штаты». Поэтому накапливается потенциал недоверия между двумя столицами, а для нас США – это очень важный партнер», – заявил Дубовик.

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