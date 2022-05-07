Российский военкор о ситуации в Мариуполе: «Это совершенно никуда не годится»

07.05.2022  11:20 (Мск), Донецк
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Постоянные остановки штурма подземелий в Мариуполе для вывоза ООН и Красным крестом очередной группы удерживаемых в казематах мирных граждан – максимально выгодны украинским нацистам, которые, в свою очередь, не прекращают обстрелы мирных городов Донбасса, а впоследствии будут применять захват заложников и в других местах.

Об этом в своем блоге пишет работающий на Донбассе военкор Александр Сладков.

Постоянные остановки штурма подземелий в Мариуполе для вывоза ООН и Красным крестом очередной группы...

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«Силовики остановлены очередной раз. Международные организации негласно подкармливают окруженных боевиков. Перемирие длилось до 00:55 7 мая, ночь и утро стреляли. С 07:00 опять в «Азовстали»  тишина.

На мой взгляд (частное мнение) это совершенно никуда не годится. Да, гражданских людей спасать надо. Но! Теперь мы имеем совершенно поганую практику захвата заложников боевиками.

Теперь в ходе операций украинские силовики и нацисты будут возить с собой захваченных заранее мирных жителей, грамотно снимать  ролики о том, как они их оберегают. И менять людей, когда мы их будем прижимать, на еду или свое спасение.

Впереди много еще городов, и эта практика сыграет везде. Нам это надо? Это СВО или КТО???  Это военная операция или контртеррористическая, как? Жестокий выбор: а) безопасность заложников и торможение войны, б) жизнь донецких, которых пока убивают, и темп спецоперации», – поясняет Сладков.

Засевшие в подвалах нацисты продолжают слать в Интернет призывы к Киеву об освобождении. Они публикуют фотографии скудных запасов еды.

Западный журналист Патрик Ланкастер, посетивший Мариуполь, описывает ситуацию в городе в целом.

«Между местными жителями идут разговоры, о том, что российские и ДНР силы планируют 9 мая празднование Дня Победы в Мариуполе. Дети свободно играют на детских площадках города. Больше недели назад Россия объявила победу в Мариуполе. Город постепенно возвращаются к нормальной жизни, улицы были очищены, и некоторые дома уже восстанавливаются. Похоже, что в скором времени на территории завода и города уже не будет украинских военных. Поэтому, без сомнений, главные бои окончены», – комментирует Ланкастер.

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