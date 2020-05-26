Евгений Дога выступил против премьер-министра Молдовы на стороне Румынии

26.05.2020, Москва, Елена Острякова

Известный советский композитор Евгений Дога выступил против молдавского премьер-министра Иона Кику в его конфликте с румынским евродепутатом Зигфридом Мурешану. Последний обвинил Молдову в том, что она не справляется с эпидемией коронавируса.

Кику отреагировал в несвойственной ему резкой манере и призвал «румынских ребят, ошивающихся в европейских структурах», вспомнить, что их страна «воет от самой большой коррупции в Европе», а уровень заболеваемости там даже выше, чем в Молдове.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Разгорелся нешуточный скандал. Привыкшие считать себя евронаставниками молдаван политики в Бухаресте потребовали лишить Кику румынского гражданства. Обладатели этого гражданства в Кишиневе – такие, как лидер оппозиции Майя Санду, поспешили публично извиниться перед румынами за своего премьер-министра.

К рядам кающихся примкнул и известный молдавский композитор.

«Мне стыдно, я тоже почувствовал себя униженным, как и все люди доброй воли. Какая муха тебя укусила, что ты так быстро повернулся спиной к братской стране, которая без тени сомнения помогает нам? Тебе не нужно все это. Нам это нужно. Это наша броня как граждан, как художников, без которой мы будем сломаны и останемся ничьими», – написал Дога у себя в «фейсбуке».

Композитор не скрывает, что главная причина его возмущения – опасение, что теперь у него возникнут проблемы с гастролями в Румынии.

«С каким видом мы пойдем через Прут, чтобы петь, творить, наслаждаться вместе, как братья, как хорошие соседи?! Подозреваю, мы снова услышим: они плохо относятся к Румынии. Я почётный гражданин не только Кишинева, но и нескольких городов Румынии, включая Бухарест. Как вы думаете, что я должен чувствовать, приезжая туда, если вы позволили себе так плохо говорить об этой стране», – написал Дога.

Он призвал Кику, как освистанного артиста, уйти со сцены.

Завязалась дискуссия. Президент Молдовы Игорь Додон и депутаты от его Социалистической партии поддержали Кику. Мол, румыны, конечно, братья, но это не повод хозяйничать в Молдове.

Зато Доге в СМИ и соцсетях припомнили все. А спорными высказываниями о русскоязычных и Приднестровье композитор, живущий в Москве и принимающий награды из рук президента РФ, отметился.

В 2011 году в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону он заявил, что его нервирует само название Приднестровье, которое он назвал «бандитским анклавом». Дога лгал, что из ПМР изгоняют молдаван. Вслед за кишиневскими и румынскими пропагандистами он назвал приднестровский конфликт войной России против Молдавии.

«К великому сожалению, я уже свою родину никогда не получу. Я не вижу никаких перспектив и знаю один принцип: то, что попадает в руки зверю, он никогда не отпустит», – сказал тогда Дога.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Лицемерному композитору напомнили, что после своих враждебных высказываний он выступал в 2017 году в подконтрольной ПМР Рыбнице и принимал награды от властей «бандитского анклава».

Пока вокруг Доги кипели страсти, виновник скандала – молдавский премьер – решил его замять и встретился с послом Румынии в Кишиневе.

«Я сообщил господину послу, что сожалею о том, что мой комментарий посчитали оскорблением в адрес Румынии. Я уважаю румынский народ и восхищаюсь им», — рассказал по итогам встречи Кику. Но при этом добавил: «Коррупция в огромной мере влияет на моих сограждан в обеих странах».