Между молотом глобализма и наковальней Путина – Роджерс о конце европейских политиков

В Европе нет национально ориентированных политиков, поэтому немцам и французам ничего не остается, как гражданскими акциями обращать внимание на свои проблемы. Но в таком случае они автоматически становятся пособниками Путина и подлежат аресту.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал публицист и обозреватель Александр Роджерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, элиты европейских стран, можно и про США такое сказать, не являются элитами своей страны. Они не связывают свою жизнь с этой страной, не связывают своё личное благосостояние с благом этой страны. Они обслуживают интересы наднациональных элит, как это сейчас принято называть – глобалистов. В рамках Евросоюза – это евробюрократия в Брюсселе, которая подчиняется американцам. А у американцев тоже правительство подчиняется ФРС и обслуживает интересы международной банковской системы и военно-промышленного комплекса, который тоже не всегда соотносит себя с определённой страной», – пояснил он.

Эксперт напомнил, что практически весь американский ВПК опосредовано принадлежит двум крупным фондам – это Vanguard и BlackRock.

«Эти два крупных хедж-фонда контролируют практически весь ВПК, значительную часть банковской системы. У них активов на триллионы долларов. И, грубо говоря, они покупают политиков, как перчатки. Поэтому у них активы в разных странах. Они не связывают своё благополучие с какой-то отдельной страной. И вся эта мелкая шушера, типа Макрона, Шольца и прочих, они обслуживающий класс для реально правящего класса, которым на Западе является крупный финансовый капитал. Собственно, что такое диктатура крупного финансового капитала – это и есть настоящий фашизм», – подчеркнул Роджерс. «Шольцу, Бербок, Хабеку и прочим глубоко наплевать на состояния немцев. Макрону глубоко плевать на благосостояние французов. Он назначил нового премьер-министра и министра финансов – это два гея-любовника. На все должности поназначал этих самых представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств. При этом наплевав на опыт работы, на знания, профессиональные качества – главное, чтобы они «загоняли под хвост». Это главный критерий отбора», – уверен эксперт.

Отсутствие компетенций и мотивации приводит к тому, что в Германии бастующим фермерам откровенно заявляют – половина бюджета страны ушло на войну с Россией, а если вас что-то не устраивает, то вы пособники Путина.

«То есть половина денег Германии ушла на войну против России. Не на немецких фермеров, не на немецких дальнобойщиков, железные дороги – им денег не хватило, так получилось. Германия проглотила, что их лишили дешёвого газа, что американцы приплыли и взорвали «Северные потоки» – они утёрлись, никто даже не возразил, хотя это нападение на критически важную инфраструктуру, это casus belli. России пофиг, ну не продаст этот газ немцам, продаст китайцам, или кому-нибудь ещё, а у Германии другого дешёвого газа нет. Соответственно, это угроза энергетической безопасности Германии и подрыв её экономического суверенитета. Никто на это не реагирует, всем на это наплевать. Вся верхушка Германии обслуживает интересы глобалистов. Поэтому у фермеров выросла цена на бензин, в разы выросла цена на удобрение, потому что они тоже были из России, Белоруссии, и из-за санкции, они купить не могут. И получается, что санкции работают против немецкого народа, против Германии, но не против России», – указал обозреватель

Заявлять об этом публично – попасть под опалу и запрет, как происходит с левыми и правыми партиями Германии, пытающимися отстаивать национальные интересы. По словам Роджерса, сейчас Берлин пытается запретить партию «Альтернатива для Германии (AfD)», поскольку ее популярность на фоне евроскептицизма сильно выросла за последнее время, и она может выиграть в выборы. Точно так же Байден пытается запретить Трампа – потому что Трамп может у него выиграть.

С другой стороны, олигархия, как форма правления с помощью подкупа, всегда приводит государства к упадку.

«Сейчас мы видим, что у нас на Западе абсолютно аналогичная система, когда те, у кого большие деньги, уже сами не избираются, остаются в тени. При этом у них есть говорящие головы, которых они нанимают, дают деньги на избирательные кампании и потом проводят нужную политику. Большинство сенаторов в США не могут выступить против той или иной войны, за сокращение расходов Пентагона, которые превысили 860 миллиардов долларов. Вся наша либеральная публика орала, что в России целых 7% госбюджета тратятся на военные расходы. При этом в США тратятся 55% на военные расходы, но этого не замечают. У нас 65% тратится на социалку, у них 55%- на систему вооружения. Все эти деньги идут или в армию, или корпорации, которые производят различного типа вооружения. Но и они настолько коррумпированы, что уже и производить ничего не могут – ни гиперзвуковые ракеты нормальные, ни крейсеры, ни самолёты. Американское оружие не для того, чтобы выигрывать войны, а для того, чтобы продавать его подороже», – подчеркнул эксперт.

Поэтому заявления о нападении России в 2044 году должны отвлечь внимание европейцев, вогнать их в состояние стресса, в котором народными массами намного легче управлять.

«Они же не могут решать проблемы людей, они не умеют это делать, поэтому и остаётся: вы не смейте бунтовать, потому что Путин нападёт. Это метод, проверенный Петром Порошенко – у нас тут всё разваливается, я езжу на открытие общественных туалетов, перерезаю ленточки, уровень жизни запредельно низкий, и, чтобы люди не возмущались, надо говорить: нельзя возмущаться, потому что Путин нападёт. Все абсолютно аналогично. Хуже стали жить, потому что испортили отношения с Россией. Перестали покупать дешёвый калий для удобрения, перестали покупать дешёвую нефть, подорожали ГСМ, электричество, продукты питания, всё по цепочке, всё логично. Вы отказываетесь от дешёвого по указке ваших американских хозяев – вам же становится хуже, вы себе отстреливаете ногу, но с криками «смотрите, что Путин творит». И признать, что это вы сделали всё сами, слишком сложно, запредельно. Всегда кто-то виноват. То есть украинство – это заразно. Приходит Шольц, Макрон, Сунак и все говорят – «попередники» виноваты, и само как-то «насралось», – заключил Роджерс.