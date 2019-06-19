Между Приднестровьем и Молдовой обостряется газовый конфликт

19.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Приднестровья Вадим Красносельский призвал не обращать внимания на слова президента Молдовы Игоря Додона, который заявил о снижении транзита российского газа через Украину.

Об этом Красносельский заявил в эфире Первого Приднестровского телеканала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те люди, которые заявляют, что Россия не будет поставлять газ, присваивают себе полномочия. Не им решать. Решать России и Украине. Есть два президента – Путин и Зеленский. Им решать.

Я уверен, что здравый смысл восторжествует, и транзит российского газа через Украину будет сохранен. Не в компетенции Президента Додона или Президента Красносельского решать этот вопрос. Я убежден, и все об этом говорит, что транзит газа будет сохранен», – не сомневается Красносельский.

Он также заверил, что тарифы и льготы на газ сохранятся.

«Просьба к людям – не беспокоиться. Вопрос острый, но, по большому счету, не надо так реагировать на него. Все будет хорошо. Будет гореть конфорка, будет тепло в доме. Собственность Приднестровья неприкасаема. Вся транспортная система – собственность приднестровского народа», – сказал Красносельский.

Напомним, российский «Газпром» ранее заявил, что задолженность Moldovagaz за 2018 год достигла 431,66 млрд руб. Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье.

Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО «Тираспольтрансгаз», но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой, поскольку официальный Кишинев настаивает, что ПМР является молдавской территорией и отказывает республике в признании независимости