Между Россией и Украиной идут кулуарные переговоры о мире, которые пытается сорвать третья сторона

Украинские и российские представители с осени прошлого года ведут переговоры об остановке военных действий.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший из Украины коллега Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступила информация о том, что якобы указ по Залужному подписан, западная пресса пишет, что якобы вменяется Залужному то, что он вел некие переговоры на территории третьих стран, в том числе с Россией и с Западом по поводу того, каким образом закончить всю эту войну и перейти к каким-то переговорным процессам. Залужный якобы миротворец. Но эта инфа не новая, инсайды у меня были еще в ноябре месяце.

Мне сказали, ты прошляпил, но уже одна встреча была в октябре. Мне говорили: «Миша, ты в курсе, что идут переговоры, что ты просто, извини, Миша, лох. Такие переговоры идут. Идут на уровне военных – им не запрещено, на уровне представителей военных и так далее. Если ты об этом не знаешь, это же не значит, что их нет». Я говорю: «Этого быть не может», они говорят: «Может, более того, у них якобы есть мандат от властей. Ты же понимаешь, что такое сделать втайне от власти невозможно»», – сказал эксперт.