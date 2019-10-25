Между Сербией и Китаем установили железнодорожное сообщение

25.10.2019, Москва, Елена Острякова

Первый прямой грузовой поезд прибыл из из Цзинаня, столицы восточно-китайской провинции Шаньдун в Сербию.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В церемонии встречи в Белграде принял участие президент Сербии Александр Вучич. Он заявил, что 500 тонн оборудования, доставленных поездом под названием “Qilu”, позволят китайским компаниям продолжить строительство высокоскоростной железной дороги Белград-Будапешт, которое планируется завершить осенью 2021 года.

По словам Вучича, планы Сербии в области развития инфраструктуры и коммуникаций не могут быть реализованы без сотрудничества с Китаем.

Стоимость инфраструктурных проектов в Сербии, финансируемых Китаем, превысила 13 миллиардов евро, а торговые обмены утроились в 2019 году.

Первый прямой грузовой поезд из Китая прошел 10 500 километров за один месяц и пересек Монголию, Россию, Беларусь, Польшу и Венгрию.