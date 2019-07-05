Между Сербией и Косово предвоенная ситуация

05.07.2019

Решение властей самопровозглашенного Косово о запрете на въезд сербских чиновников на территорию края может привести к войне.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог, основатель проекта Балканист.ру Олег Бондаренко.

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«Это говорит о том, что эскалация на Балканах продолжается. Фактически мы имеем дело с предвоенной ситуацией между Косово и Сербией. Если эту ситуацию не разрешить путем разграничения, то там может вспыхнуть конфликт», – полагает эксперт.

По его мнению, выходом из ситуации могли бы стать переговоры между Сербией и Косово.

«Есть простая альтернатива. Либо Сербия договаривается при чьем-то посредничестве с Косово, и эта договоренность утверждается на заседании Совета Безопасности ООН. Либо война», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что это уже не первый конфликт между Приштиной и Белградом. Год назад в Косово был арестован директор канцелярии по Косово и Метохии, советник президента Сербии Марко Джурич. Сербские чиновники высшего ранка уже давно по факту были ограничены в своих передвижениях по северу Косово. Их не пускали, либо выдворяли.