Между Трампом и Путиным фундаментальные различия в подходе к разрешению конфликта – эксперт

Анатолий Лапин.  
15.03.2025 15:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Для президента США Дональда Трампа важно как можно быстрее остановить боевые действия на Украине, тогда как российский лидер Владимир Путин хочет прекратить конфликт в принципе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для президента США Дональда Трампа важно как можно быстрее остановить боевые действия на Украине,...

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«Он [Путин] очень тщательно избегал слова «приостановка военных действий», избегал слов «перемирие», а говорил всегда «прекращение конфликта». Его подача, вот как он выступал с Лукашенко, он всё время говорил о вообще прекращении конфликта. Это характеризует фундаментальное расхождение между стремлениями Трампа и Путина.

Трампу как можно быстрее хочется добиться результата, а Путин рассчитывает на длительные переговоры. Учитывая стратегическую инициативу российской армии, Путин и вообще военно-политическое руководство в Кремле, они заинтересованы в процессе переговоров, в длительном процессе, а Трамп заинтересован в быстром результате», – заявил Ширяев.

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