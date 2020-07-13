Между Украиной и ЕС разразился экономический скандал

13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запад и его лоббисты в Киеве пресекают даже робкие попытки украинских чиновников осуществить шаги по поддержке отечественного производителя.

Об этом в эфире Youtube-канала «Капитал» заявил представитель Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я хотел бы поговорить о небольшом скандале между Украиной и ЕС, который развивается вот уже в течении недели, и связан с робкими попытками поддержать своё умирающее машиностроение.

11 июня на сайте Министерства экономики был обнародован проект постановления, суть которого сводится к тому, что госзакупки ряда отраслей машиностроения будут производиться с подтверждённой степенью локализации. Причём срок действия этого постановления должен быть достаточно кратким – до 21 декабря 2021 года.

Не прошло и двух недель, как на сайте Верховной рады был зарегистрирован уже законопроект, который предусматривает тоже публичные закупки техники, которую производит машиностроение, тоже при условии определённой локализации.

Уже в июле, после публикации первого, а, тем более, второго из этих проектов, вся соросятская рать выступила уже против них.

Все эти прикупленные блогеры дружно заговорили, какой это кошмар. Были куплены целые полосы СМИ, которые им не принадлежат, а уже те СМИ, которые контролируют соросята, – разошлись.

Больше всего по этому поводу отличилась Киевская школа экономики – они рассказали не только о том, что локализация – это очень плохо. Они ещё выдвинули совершенно уникальный с точки зрения экономической науки тезис, что именно импорт является таким локомотивом развития экономики.

Это сопротивление привело к тому, что постановление так и не было принято в конце июня, хотя такие планы явно вынашивались. Правительство хотело это постановление пропустить быстро, тем более, что оно краткосрочного действия, всего лишь на полтора года, и чем быстрее оно начнёт действовать, то хоть какое-то время оно поможет нашей промышленности и машиностроению», – рассказал эксперт.

Саливон сообщил, что посол Евросоюза на Украине направил в Кабмин и Верховную раду возмущённое письмо, которое по-настоящему напугало киевскую верхушку, и теперь ни о какой поддержке украинского производства не может быть и речи.

«Третьего июля, вслед за соросятами, подтянулась более тяжёлая артиллерия. Посол ЕС написал письмо в адрес Разумкова и Шмыгаля, в котором разметил, как неподобающе себя ведёт Украина, пытаясь каким-то образом поддержать остатки своего машиностроения. И намекнул, что за непослушание она неизбежно будет наказана.

Хотя на самом деле никаких юридических выкладок, что Украина нарушила какую-то конкретную норму – например, соглашение об ассоциации с ЕС, или же обязательств перед ВТО, в этом письме не было. Это было больше политическое давление, но оно уже сыграло свою роль, потому что наше правительство уже выглядит очень перепуганным», – добавил экономист.