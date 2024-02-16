Между Украиной и Россией уже происходит фиксация новых границ

Анатолий Лапин.  
16.02.2024 14:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Причерноморье останется за Россией, к чему и готовит украинская власть свое население.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причерноморье останется за Россией, к чему и готовит украинская власть свое население. Об этом...

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«Он [Владимир Путин] объявил и в своем интервью Карлсону сказал, что существует эдакое Причерноморье. Я впервые услышал это название, но оно начало все чаще и чаще крутиться. Причерноморье, он говорит, это мое, Причерноморье я никому не отдам. Причерноморье как раз линия, которую захватил Путин, и есть предметом спора.

Путин отдал эти территории и теперь подает сигналы на то, что он готов к перемирию, он готов к прекращению огня и даже угрозы рассылает – эти бомбежки Днепра, Запорожья, Харькова и угрозы нападения на Киев, они нагнетают обстановку, запугивая людей, чтобы они были готовы к тому, что, наверное, произойдет перемирие. В принципе, население страны готовят к акту, что вынуждена, ну не смогла», – сказал миллионер.

«И само назначение Сырского… конечно, ему не позавидуешь в плане того, что он пришел вместо Залужного и теперь на него вешают всех собак, раскопали его биографию, родственников в Москве. Но и на него вешается «генерал поражения» – в 58 лет получить такое прозвище, начали оскорблять, что мясник.

Мы не знаем, насколько специалист Сырский, но ему 58 лет и его легко принести в жертву в любой момент. На самом деле, администрация президента после зачистки его или того, кто подпишет перемирие, будет менять и Сырского тоже. То есть, нас всех готовят к тому, что будет заключено такое позорное или плохое перемирие, прекращение военных действий с фиксацией границ. По сути, фиксация границы уже происходит с обеих сторон», – заявил Балашов.

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