Между Украиной и Западом нарастают противоречия

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Между Украиной и Западом растет напряжение. Все чаще стороны высказывают друг к другу претензии, которые касаются нынешнего наступления.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сказал Столтенберг? Будет победа – будет НАТО. А мы перекрутили по-хитрому: «Будет НАТО – будет победа». Потому что тогда уже ваша будет. Когда Столтенберг говорит: «Мы вам все обеспечим, а вы, главное, победите русских – Путина и так далее, тогда мы вас возьмем в НАТО». А мы говорим: «Нет, для того, чтобы победить Путина и Россию, сначала мы должны войти в НАТО или вы должны нам пообещать, что к такой-то дате или через такое-то время мы – члены НАТО, что уже все, это окончательный вопрос, мы уже – члены НАТО. И тогда будет победа», – сказал эксперт.

По его словам, между Украиной и НАТО идет своеобразный пинг-понг.

«Я вижу, что идет напряжение, уже друг друга, я вижу, пока такие глухие, робкие, а где-то уже и не робкие, взаимные претензии. «Вы нам не дали все для того, чтобы мы победили или прорвали оборону и вышли к морю». – Нет, мы вам все дали для успешного контрнаступления, – вот такие идут опостывшие отношения, уже недовольные частично друг другом. Но придется наступить на горло собственной песне, гордыню свою спрятать в карман и посмотреть на вещи рационалистично, реалистично, с холодным расчетом для того, чтобы, убрав эти взаимные претензии, найти рациональный и реалистичный план завершения конфликта либо военным, либо дипломатическим путем», – заявил Карасев.