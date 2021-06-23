Между Западом и Китаем Украине проще выбрать Россию – советник главы Офиса Зеленского

23.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Только с Украиной в составе в виде федерального округа Россия станет империей, которая сможет на своих условиях договариваться с Западом и Китаем

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации на переговорах в Минске, бежавший из Донбасса русофоб Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас проблема, что мы поссорились с Китаем?» – просила ведущая.

«Нет, для нас не проблема, – ответил Арестович. – Китай не та структура, от которой можно получить гарантии. Опять же, гарантии чего? Противостояния с Западом? Так это просто надо вступать в Россию сразу федеральным округом, и будет легче. Потому что Россия с Украиной – и с Китаем, и с Западом сможет говорить на других позициях».

«Ещё Бжезинский сформулировал: Россия с Украиной – империя, без Украины – нет, региональное государство. Пусть крупное, пусть серьёзное, но региональное. Это гораздо проще решается так, чем заигрывать с Китаем. Выбирая между Западом и Китаем, проще выбрать Россию. Но мы не пойдём ни на тот, ни на другой выбор», – рассуждает русофоб.