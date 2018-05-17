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Международная федерация журналистов наехала на Украину
Украина не должна препятствовать работе иностранных журналистов и нарушать их права.
Об этом говорится в заявлении Международной федерации журналистов (IFJ), крупнейшей в мире организацией работников СМИ, имеющей консультативный статус в ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы и ряде других влиятельных международных организациях.
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В заявлении указывается, что СБУ 15 совершила рейд в офис “РИА Новости Украина” и задержала журналиста Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.
Также приводится позиция российской стороны, назвавшей случившееся “репрессивной политикой против против средств массовой информации” и “жестоким нарушением свободы печати на Украине”.
“Международная федерация журналистов осудила это нарушение прав журналистов и призвала украинские власти к немедленному освобождению”, – говорится в заявлении.
Кроме того, приводятся слова генерального секретаря IFJ Энтони Беланже.
“Международная федерация журналистов поддерживает Союз журналистов России, который является ее членом. Как генеральный секретарь Международной федерации журналистов, я вчера призвал украинские власти немедленно освободить нашего российского коллегу. Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей десятой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество», – заявил Беланже.
Метки: Кирилл Вышинский, Международная федерация журналистов, Политические репрессии, преследования журналистов
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