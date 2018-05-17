17.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политические репрессии, Преследования журналистов, СМИ, Украина

Международная федерация журналистов наехала на Украину


Украина не должна препятствовать работе иностранных журналистов и нарушать их права.

Об этом говорится в заявлении Международной федерации журналистов (IFJ), крупнейшей в мире организацией работников СМИ, имеющей консультативный статус в ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы и ряде других влиятельных международных организациях.

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В заявлении указывается, что СБУ 15 совершила рейд в офис “РИА Новости Украина” и задержала журналиста Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене.

Также приводится позиция российской стороны, назвавшей случившееся “репрессивной политикой против против средств массовой информации” и “жестоким нарушением свободы печати на Украине”.

“Международная федерация журналистов осудила это нарушение прав журналистов и призвала украинские власти к немедленному освобождению”, – говорится в заявлении.

Кроме того, приводятся слова генерального секретаря IFJ Энтони Беланже.

“Международная федерация журналистов поддерживает Союз журналистов России, который является ее членом. Как генеральный секретарь Международной федерации журналистов, я вчера призвал украинские власти немедленно освободить нашего российского коллегу. Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей десятой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество», – заявил Беланже.

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