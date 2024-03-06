«Международная изоляция России – это фейк» – Матвиенко о наплыве зарубежных наблюдателей

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Более 200 депутатов парламентов стран мира зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборах президента РФ, что свидетельствует об отсутствии международной изоляции России.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы направляли приглашения от Федерального собрания – мы, честно скажу, даже не ожидали такого позитивного и широкого отклика парламентариев большого количества стран, их готовности приехать в Россию с миссией наблюдения за выборами президента. Ни о какой изоляции России в мире нет и речи. Это те фейки, которые распространяются недружественными государствами, а жизнь показывает совершенно другое», – сказала Матвиенко.

Депутаты, которые приедут в Россию в качестве наблюдателей, будут представлять 5 международный парламентских организаций, 28 национальных парламентов. Депутаты из 35 стран приедут в индивидуальном качестве.