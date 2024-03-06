«Международная изоляция России – это фейк» – Матвиенко о наплыве зарубежных наблюдателей

Елена Острякова.  
06.03.2024 17:26
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия


Более 200 депутатов парламентов стран мира зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборах президента РФ, что свидетельствует об отсутствии международной изоляции России.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявила спикер Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Более 200 депутатов парламентов стран мира зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборах президента РФ,...

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«Когда мы направляли приглашения от Федерального собрания – мы, честно скажу, даже не ожидали такого позитивного и широкого отклика парламентариев большого количества стран, их готовности приехать в Россию с миссией наблюдения за выборами президента. Ни о какой изоляции России в мире нет и речи.

Это те фейки, которые распространяются недружественными государствами, а жизнь показывает совершенно другое», – сказала Матвиенко.

Депутаты, которые приедут в Россию в качестве наблюдателей, будут представлять 5 международный парламентских организаций, 28 национальных парламентов. Депутаты из 35 стран приедут в индивидуальном качестве.

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