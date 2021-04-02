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02.04.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сирия, США, терроризм
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Международная коалиция подвела неутешительные итоги работы в Сирии


Министры иностранных дел Малой группы Глобальной коалиции по борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ) провели конференцию в онлайн-режиме. Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил деятельность объединения на территории Сирии.

Участники подтвердили готовность продолжить борьбу с террористами на территории Ирака и Сирии. Также министры отметили важность обеспечения безопасности местного населения. Итоговая резолюция была обнародована на официальном сайте Глобальной коалиции, в которую входит 83 страны.

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Журналисты утверждают, что в проекте документа ранее было послание для России, в котором якобы выжалось недовольство ситуацией на подконтрольной Дамаску территории Сирии. Этот пункт решили не включать в итоговый документ.

В то же время, в США открыто говорят о том, что ИГ имеет больше влияния на территории Ирака, чем в САР. Основная часть радикалов «Исламского государства», действовавших на территории Сирии, под натиском правительственных сил Дамаска, ВКС России и «ЧВК Вагнера» была разгромлена, а оставшиеся осели на востоке страны или переместились в Ирак.

Западная коалиция во главе с США защищает интересы Вашингтона в ближневосточной стране. Американские военные незаконно находятся в САР с 2014 года, прикрываясь борьбой с террористами. Представители Пентагона организовали контрабанду сирийской нефти, что подтверждается множеством спутниковых фотографий колонн автоцистерн с нефтью.

Ворованное черное золото вывозят в Ирак и Турцию для продажи. Известно, что американцы ведут незаконный бизнес с привлечением местных бандформирований, прикрываясь борьбой с ИГ.

Источник фото: Федеральное агентство новостей.


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