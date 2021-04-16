Международная комиссия: Исламисты убили в Сараево тысячи сербов

16.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Независимая Международная комиссия опубликовала доклад о расследовании страданий сербов в Сараево с 1991 по 1995 годы.

По данным комиссии, исламистский режим Сараево убил более 3 тысяч сербов, 1700 получили ранения, и для них было организовано 211 лагерей.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в докладе говорится, что тысячи людей были задержаны исламистами без видимых причин, заключенные подверглись жестокому насилию исключительно из-за их национальности, при этом две трети убитых и раненых сербов не имели никакого отношения к войне. Данные об убитых сербах в Сараево варьируются от 2 тысяч 600 до 3 тысяч 300 убитых.

«Партия демократического действия (SDA) Алии Изетбеговича планировала кампанию террора против сербов на самом высоком государственном уровне и проводила ее совместно с подконтрольным преступным сообществом, в которое входили все бошнякские государственные институты, – говорится в документе. – Проводя преступную кампанию против сараевских сербов, SDA вербовала и вооружала представителей организованной преступности, осужденных, насильников и наркоманов, которые были освобождены из тюрьмы благодаря амнистии Алии Изетбеговича.

Одним из специфических аспектов террористической кампании было создание огромной сети частных тюрем, в которых совершались самые ужасные злодеяния (пытки и групповые изнасилования)».

В документе также указывается, что было сообщено о 800 пропавших без вести сараевских сербах и что 260 из них не обнаружены и по сегодняшний день. По оценкам членов комиссии, число пропавших без вести может быть еще больше, потому что были убиты целые семьи, а те, кто выжил, могли не сообщать об исчезновениях своих близких, так что многие пропавшие без вести не были ни идентифицированы, ни подсчитаны.

«Учреждения, возглавляемые боснийскими чиновниками ПДД, приложили огромные усилия для сокрытия преступлений против сербских граждан», – говорится в отчете.

Кампания дискриминации и террора предшествовала преступлениям. Этому, добавляется, предшествовала кампания дискриминации и демонизации сербов, которые были исключены и репрессированы как граждане, чьи жизни не имели значения. Сразу после провозглашения независимости БиГ SDA начала увольнять сербов с важных позиций, заменяя их надежными мусульманами.

Международная комиссия сообщила в своем докладе, что сербы в Сараево находились под двойной блокадой – внешней блокадой, которая следовала за линией разграничения между бошнякскими и сербскими силами и затронула всех жителей города, и внутренней, непреодолимой блокадой, созданной бошнякскими силами, направленной исключительно на сербов.

Так, например, вся поступавшая в город гуманитарная помощь контролировалась SDA, которая дискриминировала сербов. Таким образом, по мнению международных экспертов, ООН де-факто стало поставщиком для мусульман и бошнякской армии, поэтому Комиссия считает неуместным называть Сараево «осажденным городом».

В своем докладе Комиссия уделяет особое внимание кампании средств массовой информации против сербского народа и заявляет, что средства массовой информации и неправительственные организации сыграли важную роль в демонизации сербов, распространяя ложные новости и уделяя особое внимание страданиям мусульман и сочувствуя им, при этом игнорируя страдания сербов.

«Сербское население города, которое считалось толерантным и интернациональным, было полностью уничтожено теми, кто продолжает называть себя главными жертвами конфликта», – говорится в отчете.

Членами Международной независимой комиссии по расследованию страданий сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 год были Рафаэль Израэли из Израиля, Джузеппе Закария из Италии, Виктор Безрученко из России, Лоуренс Френч из США, Патрик Баррио из Франции и Дарко Танаскович из Сербии.