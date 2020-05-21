Международная коррупция и внешнее управление. Задолго до Порошенко

21.05.2020, Севастополь, Александр Ростовцев

В Евангелии от Марка есть фраза, ставшая крылатой: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего нет потаённого, что не вышло бы наружу».

Третья декада мая оказалась богатой на разоблачения. Не сказать, чтобы они стали неожиданными. И не сказать, чтобы они способны вызвать общественные потрясения. Нет. Просто определённость всегда лучше догадок и пусть уж лучше грязь всплывёт наружу, чем пластами оседает на дне.

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19 мая депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, ведётся торг между экс-президентом Украины Петром Порошенко и американскими чиновниками высшего ранга.

На одной из записей, датированной декабрём 2015 года, госсекретарь Джон Керри убеждает Петрушу уволить генпрокурора Шокина в рамках «реформы очищения генпрокуратуры». На другой записи, датированной мартом 2016 года, вице-президент Байден обещает Порошенко выделить 1 миллиард долларов в обмен на отставку Шокина. Примечательно, что последний разговор состоялся за четыре дня до снятия Шокина по результатам парламентских слушаний.

Шокин

По словам Деркача, эти данные свидетельствуют «о фактах госизмены и международной коррупции на высшем государственном уровне».

Пока что весь пар от разоблачений Деркача переходит в гудок. Иностранная пресса иронизирует, украинские СМИ ахают и охают, в бункере Порошенко вяло отпираются, указывают на «руку Москвы, расшатывающую поддержку Украины двухпартийным альянсом США».

От Байдена в прессе выступил человечек по имени Эндрю Бейтс, заявивший в интервью The Washington Post, будто бы «Многое было отредактировано, это абсолютно пустая история».

«Надежда Юго-Востока Украины» президент Зеля, вместо того, чтобы начать давно обещанное размазывание Порошенко по асфальту, принялся жевать сопли, что расследование будет (после дождичка в четверг), а Петю ждёт «много приключений и приговоров».

К бабке ходить не надо, чтобы понять: компромат на Порошенко и Байдена был выплеснут бензинчиком в костёр ради разогрева проводящейся в США президентской гонки. И то, что Петя гундосит о каком-то триединстве американской партийной системы, слившейся в нежнейшем засосе с майданной Украиной – это наивная ложь и попытка выдать желаемое за действительное.

Трамп, откровенно презирающий Порошенко и ненавидящий Байдена, как олицетворение американской демшизы, отравлявшей ему предыдущую предвыборную кампанию и четыре года президентства, показал, что готов использовать украинский козырь в игре против Байдена с сынком, которым вовек не отмыться от коррупционного скандала с «Бурисмой». И, как утверждают СМИ, выгнанный из генпрокуратуры Украины Шокин охотно примкнул консультантом к команде Трампа по коррупционным делам между американскими демократами с украинскими «циничными бандерами». Удар по Порошенко рикошетом бьёт по Байдену.

В общем, Трамп этим скандалом может уязвить Байдена, а вот Зеленский Порошенко – вряд ли, поскольку за Петрушей, несмотря ни на что, стоят толпы «патриотов Украины» и политиков, отдавших за него голоса на прошедших президентских выборах, жаждущих продолжения репрессивной политики украинского национализма.

Второй новостью стали рассекреченные американцами записи телефонных переговоров Ельцина с Клинтоном.

Документ опубликован электронной библиотекой имени Клинтона:

полный текст страницы 107

Особый интерес представляет стр. 107 с расшифровкой беседы, состоявшейся 21 сентября 1993 года, т. е. за две недели до расстрела танками Верховного Совета России. В разговоре с Клинтоном «друг Борис» жалуется заокеанскому хозяину на засилье коммунистов в Верховном Совете и спрашивает у него разрешения на разгон всенародно избранного парламента.

“У меня в парламенте одни коммунисты”

«Друг Билл» интересуется, поддерживают ли Ельцина армия и спецслужбы. Алкаш подтверждает, что его поддерживают министр обороны и внутренних дел. Клинтон даёт добро и сообщает, что вскоре Сенат США одобрит выделение $2,5 миллиардов «на продолжение реформ».

Почему «запойному демократу» и его хозяевам так необходимо было сокрушить Верховный Совет России?

Прежде всего, ВС РФ был последним оплотом советской власти, ибо его депутаты избирались ещё в Верховный Совет РСФСР по советским правилам. Российский парламент обладал огромными полномочиями и представлял серьёзное препятствие для Ельцина и его команды на пути к вожделенному «Большому Хапку» и процессу монетизации государственных и геополитических интересов России.

По сути, Верховный Совет России был последней возможностью восстановления СССР в рамках самой крупной и влиятельной республики, а также шанс на присоединение к ним отрезанных «самостийниками» русских земель, без которых новообразования имели бы такие же шансы на выживание, как УНР, БНР и им подобные квазигосударства, возникшие на руинах Российской империи.

9 июля 1993 года Верховный Совет России подтвердил федеральный статус Севастополя, поставив гайдаро-чубайсовских «младодемократов» в неудобное положение перед лицом западных кураторов.

Уже на следующий день Ельцин жаловался на российский парламент Клинтону: «Вчера Верховный совет сказал, что Севастополь – российский город. Это неправильная ситуация. Севастополь на украинской территории, какое-то дурацкое постановление. Когда вернусь, придется заниматься отношениями с Украиной. Слава богу, никто не воспринимает Верховный Совет серьезно!»

Но, как оказалось, враги России воспринимали её Верховный Совет очень серьёзно.

Вскоре последовало заявление постоянного представителя Украины при ООН, бывшего советского дипломата Виктора Батюка в ответ на решение ВС РФ признать Севастополь российским городом федерального значения.

Полностью цитировать протест «переобувшегося» дипломата не имеет смысла. Общий посыл: «Крым и Севастополь – цэ Украина, а российский парламент руководствуется имперским мышлением». И прочий писк – «не обостряйте отношения», «не действуйте по закону джунглей», и тыры, и пыры.

И как, по-вашему, поступает ельцинское руководство?

19 июля 1993 года на имя Председателя Совбеза ООН приходит письмо представителя Российской Федерации, ещё одного бывшего советского дипломата Юлия Воронцова как официальная позиция высшего руководства РФ в отношении действий Верховного Совета России.

Документ стоит того, чтобы привести его полностью:

Настоящим имею честь препроводить текст Заявления Министерства иностранных дел Российской Федерации от 11 июля 1993 года в связи с Постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О статусе города Севастополя».

Буду признателен за распространение текста в качестве официального документа Совета Безопасности.

Ю. Воронцов, Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.



Текст заявления.



Принятое 9 июля 1993 года Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О статусе г. Севастополя» расходится с линией Президента и Правительства Российской Федерации на реализацию интересов России в вопросах Черноморского флота, базирование ВМФ Российской Федерации на территории Украины, в Крыму и в Севастополе.

Будучи эмоционально-декларативной, эта акция отнюдь не указывает перспективу реальных решений, лишь затрудняет их и без того сложный поиск.

Не преуменьшая негативных последствий административных решений руководства бывшего СССР по территориальным вопросам, следует вновь подчеркнуть, что любые проблемы, как бы сложны они ни были, можно решать лишь в рамках политического диалога, с учетом мнений и интересов различных групп населения, при строгом соблюдении договоров и соглашений с украинской стороной, принципов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организации Объединенных Наций.

Конец документа.

Это значит, что, в борьбе за власть с Верховным Советом Ельцин, уже сдавший Чечню бандитам, сдавал Севастополь бандеровцам, как годом раньше сдал Крым. И ради власти алкаш был готов идти на всё, что получило подтверждение в кровавые октябрьские дни 1993 года. Поддержав Севастополь, последний советский парламент России подписал себе смертный приговор и был расстрелян.

Обратите внимание, что в телефонном разговоре с Клинтоном Ельцин отчитывается о поддержке министрами обороны и внутренних дел. Характерно, что ФСБ при обкашливании вопроса «что делать будем?» не упоминается, ибо там у Ельцина сторонников было небогато благодаря развязанным в 1991 году «реформам» откровенного предателя Бакатина, продолженные подручными ЕБНа.

И совсем уже не удивительно, когда бойцы отряда «Вымпел» отказались идти на штурм здания Верховного Совета ВС РФ, в следствие чего мстительный Ельцин передал уникальный отряд из состава ФСБ в ведение верного ему министра МВД Ерина, где он перестал существовать как боевая единица, а Россия на двадцать лет лишилась силового инструмента для внешнего использования в мирное время.

Документы из электронной библиотеки Клинтона – не новость, а подтверждение известного факта: Ельцин и его банда были предателями и разрушителями России, ввергнувшими страну в войны и нищету.

Достаточно вспомнить, что беловежские заговорщики Ельцин, Кравчук и Шушкевич, втихаря обстряпавшие договорчик о роспуске Союза ССР, первым делом доложили о проделанной работе президенту Джорджу Бушу-старшему, именем которого американцы позже назвали ЦРУ в знак «победы над цивилизационным и геополитическим противником».

К сожалению, привлечь к ответственности мразей за государственную измену и октябрьский путч против законно избранного российского парламента не представляется возможным. Ельцин, Грачёв и Ерин отправились в Нижнюю Тундру, Бакатин долго трудился в системе «Альфа Груп», но давно исчез с радаров. Скорее всего, греет пузо и попивает пенсионный кефир на каких-нибудь Коморских островах, висельник.

Правда, остаётся ещё Ельцин-центр и другие памятные знаки эпохи упоительной распродажи России, требующие оргвыводов.

И, что самое замечательное, Крым вместе с Севастополем снова вместе с Россией, несмотря на все старания алконавта и его клики.