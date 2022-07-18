Международная общественность поднялась против американской военно-биологической угрозы

В минувшую субботу по инициативе Международной коалиции по запрещению биологического оружия состоялась конференция «Военно-биологические угрозы для постсоветского пространства со стороны США и НАТО и борьба с ними», в которой приняли участие представители партий, общественных движений и журналисты из России, Казахстана, Грузии, Азербайджана, ЛДНР, Болгарии, Сербии, Латвии, Киргизии, Армении и Пакистана.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы новых потенциальных пандемий, распространяемых искусственно американскими военными, тема биотерроризма в свете раскрывшихся фактов на Украине, а также вспышек заболеваний среди животных и растений, направленных на подрыв сельского хозяйства. Кроме этого состоялась дискуссия о стратегии и тактике противодействия деятельности военно-биологических лабораторий и объектов Пентагона и НАТО на постсоветском пространстве.

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В самом начале выступила Татьяна Стоянович, журналист из Сербии, которая рассказала о том, что и в этой республике в неправительственных СМИ недавно было рассказано о том, что предпринимались попытки создания подобных лабораторий в четырёх городах.

В частности, речь шла о Белграде, Нише, в Нови-Саде и Кралево, а сами переговоры с американскими военными начались еще более 10 лет назад. И эти объекты сделаны по типу тех, которые работали на Украине и в Грузии.

Одну из лабораторий якобы возглавляет микробиолог Милан Кошеклер, который затем отрицал сей факт в различных интервью и публикациях, заявив, что в стране нет таких объектов и специалистов способных работать в данном направлении. А существует лишь лаборатория второй степени биологической опасности и еще одна – третьего уровня, которая была построена в начале пандемии Covid-19.

«Также на утверждения о наличии в городе Ниш американской лаборатории отреагировал и представитель по международному сотрудничеству медицинского факультета местного университета Драган Милыч, который заявил, что Вуз сотрудничает с посольством США в Белграде и с американской армией, которые подарили очень дорогостоящее оборудование. Но это якобы всего лишь генная лаборатория, которая будет исследовать раковые опухоли и наследственные болезни. Потом Минобороны Сербии также отреагировало на данные публикации, отвергнув все утверждения СМИ, но указали в ответе на запрос журналистов, что первые государственные лица России утверждали о наличии таких американских лабораторий на Украине еще в марте этого года, что оказалось в итоге на деле дезинформацией», – указала Татьяна Стоянович.

По утверждению тех же чиновников Минобороны Сербии ложные сведения якобы распускают пророссийские СМИ, которые таким образом хотят дискредитировать сербскую власть. А для того, чтобы прекратить такой поток обвинений в отношении России, по её мнению, необходимо формирование экспертной группы, чтобы раскрыть истинные приготовления американских военных и правительств Восточной Европы и постсоветского пространства.

Надо отметить, что в эти дни стало известно об обнаружении российскими военными и силами ЛДНР американских биолабораторий в Рубежном и Северодонецке, где проводились эксперименты над украинскими солдатами.

Так, треть обследованных военнослужащих переболели (или в настоящее время больны) гепатитом «А», более четырёх процентов — лихорадкой с почечным синдромом, ещё двадцать процентов страдают заболеванием с экзотическим названием «Лихорадка Западного Нила».

В своём докладе автор данных строк рассказал уже о новых угрозах, связанных с распространением в Европе оспы обезьян, «томатного вируса», атипичного гепатита и других заболеваний, которые могут достичь значительного распространения и перекинуться на бывшие советские республики, система здравоохранения не готова к данным вызовам.

При этом есть все основания предполагать, что эти недуги были специально вброшены американскими военными биологами, исходя из штабных учений, которые отрабатывались Пентагоном на территории ФРГ в прошлом году, где рассматривался сценарий распространения именно вируса оспы обезьян в июне 2022-го.

«Получается, что возникновение новой эпидемии не просто возможно, а реально и ближайшие события могут укрепить данное утверждение. Либо это очередное тестирование распространения заболеваний и устойчивости их к медикаментам, как это было с корью в 2018-19 годах с целью подготовиться к использованию более смертельного искусственного вируса. В связи с этим Коалиция по запрещению биологического оружия подготовила месяц назад заявление в которой требует от ВОЗ и ООН проведения расследования деятельности американских лабораторий в Нигерии. Также мы присоединяемся к требованиям России и Китая раскрыть деятельность НИИ медицины инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID) Форт-Детрик, где разрабатываются многие виды биологического оружия, много лет вели исследования штаммов обезьяньей оспы якобы с целью создания вакцины», – отмечено было в моём докладе.

Российский политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в своем выступлении указал на то, что все биолаборатории Пентагона и НАТО в постсоветских странах надо рассматривать именно как военные базы со всеми вытекающими последствиями.

Он также рассказал, что американцами планируется создание еще двух лабораторий в Центральной Азии, а именно в Таджикистане и Киргизии под видом новых местных медицинских или научных учреждений. К тому же территория Казахстана при этом давно используется для полигонных испытаний различных недугов.

«Публично не будет отмечаться, что данные объекты принадлежат Пентагону, но фактически они будут финансироваться из военного бюджета США и принимающие государства должны сделать всё для сокрытия этих фактов. При этом на примере изучения биопрограмм в Казахстане мне удалось найти доказательство того, что США создавали искусственные вспышки заболеваний. То есть завозились штаммы, в частности конго-крымской гемморологической лихорадки, которыми заражали местную фауну, чтобы оценить каковы масштабы и направленность вспышек заболеваний. Последний случай был связан с экспериментом с альфа коронавирусом летучих мышей, когда преднамеренно была заражена фауна летучих мышей в Жамбылской области», – заявил политолог.

По его мнению, необходима настоящая национально-освободительная борьба в данных постсоветских республиках, которые превратились в реальные колонии Запада и США.

В свою очередь в речи лидера объединения «Боротьба» Алексея Албу из ЛДНР были конкретные предложения к членам международной коалиции по запрещению биологического оружия в деле организационного развития движения.

«Хотел бы предложить участникам конференции сосредоточиться на работе с прессой. Например, каждый из нас может подготовить список лояльных СМИ и передать его в общий центр. Вторая тема для обсуждения – это практическая офлайн активность, так как мы не можем достучаться до властей. И тут нужно сказать слова благодарности тем товарищам, которые выходили на акции протеста, добиваясь закрытия биолабораторий. Мы все должны последовать их примеру и организовать мероприятия у соответствующих министерств, у самих лабораторий и зданий администраций», – указал общественник.

Политический аналитик из Киргизии Дмитрий Орлов в своём докладе по биотерроризму отметил, что нынешняя бактериологическая война и диверсии будут происходить под видом природных вспышек местных заболеваний.

«Именно поэтому на Украине с 2015 года, когда активизировалась деятельность американских биолабораторий были обнаружены многочисленные факты заражений среди военных и жителей Донецка и Луганска. Уже в 2016 году участились случаи туляремии, а общая заболеваемость инфекционными недугами выросла в девять с половиной раз, и особенно большое количество заболевших было среди военнослужащих. И в документах НАТО указывается, что туляремия является приоритетным биореагентам и именно она использовалась на учениях Альянса в Швеции с подтверждением в 2019 году. А в 12 регионах Украины, где расположены объекты Пентагона, около десяти тысяч человек заразились гепатитом А и до сих пор причины её распространения не установлены», – привел эксперт данные в подтверждение своего тезиса.

Председатель Социалистический партии Латвии Владимир Фролов пришёл к выводу, что и при отсутствии биолабораторий в стране достаточно её соседства с теми, кто дал у себя приют американским военным биологам, чтобы в полной мере разделить с ними потенциальные риски заражения.

Поэтому контроль над лабораториями такого типа должен осуществляться совместными усилиями на уровне интеграционных объединений стран и общественности, поскольку перед лицом биологических угроз все равны, учитывая, что вирусы административных границ не признают.

«Заметно возросшая в последнее время общественная активность против военно-биологической угрозы, а я имею в виду не только усилия нашей Коалиции, но и деятельность общественности Киргизии, Армении, Казахстана, Грузии и других стран, направлена в первую очередь на полную ликвидацию американских военных биолабораторий за пределами самих США. И это следует приветствовать. Но одновременно нам надо максимально содействовать скорейшему созданию механизмов национального и международного контроля за биологической безопасностью. Считаю, что нашей конференции надо особо акцентировать в своём итоговом документе недопустимость отсутствия до сих пор на уровне ООН механизма контроля за выполнением странами Конвенции от 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов токсичного, биологического и бактериологического оружия», – пришел к выводу латвийский политик.

Ася Зуан, журналистка из Болгарии рассказала о том, как Вашингтон навязывает свою волю правительствам восточно-европейских стран и бывшим советским республикам, имеющим лишь формальный суверенитет. И в итоге образуется кольцо американских военных биолабораторий вокруг России и Китая.

«После распада СССР янки уже начали раскидывать свои сети в странах бывшего соцлагеря, а затем, когда прочувствовали идеологический и политический вакуум, то поняли, что можно создавать такие объекты. После этого они действовали по типовому сценарию, так как в каждой стране, где появлялась такая лаборатория или группа лабораторий, подписывалось двустороннее соглашение, которое обязывало местные власти не разглашать информацию о деятельности военных биологов на их территории. Поэтому многие деятели, ученые и журналисты боятся трогать данную тему. Но кроме этого за последние пять лет общественности навязывали мнение, что обсуждение подобной проблемы является проявлением «российской пропагандой»», – заметила обозреватель.

Заместитель председателя Компартии Азербайджана Айдын Шириев со своей стороны пришёл к выводу, что США и европейские сателлиты Вашингтона всячески прикрывают свою военно-биологическую деятельность под видом благотворительности и гуманитарной помощи странам СНГ в деле борьбы с инфекциями через создание сети подобных лабораторий, несущих «миротворческую миссию». Но на самом деле мы наблюдаем чудовищные преступления, направленные против человечества.

Айдын Шириев.

Айк Айвазян, координатор армянского Антинацистского фронта, рассказал на конференции о том, как создавались 12 американских лабораторий, как подписывались соглашения между МЧС республики и Пентагоном о передаче местной коллекции опасных заболеваний.

Правда, сейчас правительство Армении приняло дополнительный формальный протокол, запрещающий передавать патогены США, но он уже запоздал, так как к 2017 году все данные уже были отправлены за океан. По его информации в Армении работали те же военные подрядчики, что действовали и на Украине. При этом в стране с 2012 года стали отмечаться вспышки заболеваний, которые не отмечались уже сто лет.

«Эти лаборатории нужно взять немедленно под национальный контроль с соответствующими законами. Но это может быть только результатом политического решения, на данный момент политической воли у правительства Армении нет. И нет юридических оснований зайти в эти лаборатории и осуществить проверку. Поэтому мы в этом году организовали две акции, одну возле посольства США и одну возле Центра контроля и профилактики заболеваний в Ереване, находящегося под кураторством американцев. Кроме этого мы скоординировали не только работу общественных организаций против данной угрозы, но и деятельность журналистов, которые освещают данный вопрос. Теперь представители прессы обращаются к чиновникам на основании фактов, вскрытых во время спецоперации на Украине. И если раньше власти Армении, отказывались обсуждать данную тему и игнорировали протесты, то сейчас вынуждены реагировать и стараться отвечать. И сейчас наша задача подвигнуть власти открыть доступ к специалистам провести соответствующие исследование деятельности данных объектов», – поделился своей деятельностью Айк Айвазян.

В своих выступлениях грузинский общественный деятель Виктор Кеосеани и глава Единой Компартии Грузии Темур Пипия отметили активизацию деятельности различных организаций против американских лабораторий и центра Лугара и создание движения «Антилаб – Грузия», которое объединило многих протестующих. Теперь сформирован штаб и привлечены реальные эксперты из числа врачей, микробиологов и вирусологов, проведены конференции и планируются новые масштабные мероприятия в республике.

Темур Пипия.

Клара Ажыбекова, глава Компартии Кыргызстана, рассказала о том, как общественности республики удалось не допустить строительства подобных американских объектов в стране. Более того, после прихода к власти президента Алмазбека Атамбаева была закрыта и военная база США в аэропорту Бишкека.

Рассказала она и об акциях и митингах, которые провели представители МАКБИ и других общественных объединений против строительства в южном Казахстане биолаборатории четвертой степени защиты и подземного хранилища для наиболее опасных патогенов со всего мира.

Выступившие эксперты – врач эпидемиолог Асыл Нурбаев из Казахстана, врач-иммунолог Бактыбек Саипбаев из Киргизии и Тинатин Гоцадзе, доктор медицинских наук из Грузии, в свою очередь подтвердили опасения журналистов и общественных деятелей, рассказав о новых научно-технических достижениях в области биоинженерии и способности выведения новых микроорганизмов и химер, а также вероятности конструирования этнического или расового оружия, избирательного действия.

Анализ их докладов требует отдельной публикации, но их экспертные данные и оценки серьезно озадачили всех участников мероприятия.

В итоге было принято решение сформировать из экспертов специальную рабочую мониторинговую группу, которая бы смогла провести исследование современного законодательства, связанного с биологической безопасностью и системой здравоохранения в республиках на предмет наличия элементов внешнего управления со стороны агентства DTRA Пентагона, а также сформулировала механизмы и предложения по преодолению нынешнего положения и по обеспечению допуска на военно-биологические объекты США.

Кроме того участники приняли два документа – итоговое заявление конференции, где обозначены выводы и открытое письмо в адрес руководства ОДКБ, а также созданного при нём Координационного совета по биологической безопасности с призывом не допустить строительства новых лабораторий на территории Армении и Казахстана, а также содействия в деле раскрытия деятельности объектов Пентагона на постсоветском пространстве.

Сама конференция, организованная Международной Коалицией, была помимо анализа нынешних угроз посвящена также и практическим и организационным вопросам развития движения по ликвидации американских лабораторий, что уже не может не радовать. Налицо консолидация различных общественных объединений, партий, учёных, гражданских активистов и журналистов, борющихся против военно-биологической деятельности США на территории бывшего СССР.