Международная организация журналистов выступила в защиту узника киевского режима Дмитрия Скворцова

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Международный союз свободных журналистов (МССЖ) обратился с открытым письмом в ряд государственных, надгосударственных структур и международных организаций в защиту православного журналиста Дмитрия Скворцова, которого фашистский Зе-режим обвинил в измене Украине и уже полтора года удерживает в тюрьме,

Документ размещен на сайте организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть Украины по политическим мотивам бездоказательно обвинила человека в государственной измене. Скворцов являлся автором материалов, отстаивающих единство Русской православной церкви. За свою журналистскую деятельность публицисту Дмитрию Скворцову на Украине грозит 15 лет тюрьмы», — сказано в обращении МССЖ.

Международный союз свободных журналистов призывает оказать любое содействие в освобождении узника совести Дмитрия Скворцова, который стал жертвой произвола властей Украины. Письмо было разослано в целый ряд российских, украинских и международных организаций, а также поместных православных церквей.

«Сегодня совестные, патриотически настроенные люди с чёткой, стойкой гражданской позицией в нашем регионе подвержены обструкции, репрессиям, гонениям и лишениям по злой воле экзистенциальных врагов нашей общей цивилизации. Очень многое делается для того, чтобы эти люди не смели и рта открыть в защиту своих идеалов. Поэтому каждый из нас, вне зависимости от своих политических и религиозных взглядов, должен способствовать максимальному облегчению участи этих людей. Вклад каждого из нас может утяжелить нужную чашу весов. Именно поэтому нужно выступать, писать, просить, настаивать, требовать, призывать, потому что такое понятие, как общественное давление, ещё никто не отменял. Во многих случаях общественное давление может пусть точечно, но возобладать над засильем ложных нарративов, денежных потоков и грубой, хорошо организованной и подчинённой заокеанским хозяевам физической силы», – заявил в комментарии для «ПолитНавигатора» лидер Международного союза свободных журналистов, писатель и общественный деятель из Молдовы Николай Костыркин.

Международный союз свободных журналистов – организация, объединяющая общественных деятелей и блогеров из России, Украины, Молдовы, Латвии и других стран с целью защиты людей, преследуемых властями за политические убеждения.