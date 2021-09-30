Международник: «Эрдоган ведет себя как Изяслав из анекдота»

30.09.2021 09:38 (Мск), Москва, Олег Кравцов

После Второй мировой войны Турция надолго спряталась под американским зонтиком, который сегодня использует гораздо реже, чем пытается воспользоваться Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце пишет обозреватель-международник Михаил Ростовский, давая оценку визиту турецкого президента в Россию и его встрече с Владимиром Путиным.

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«Эрдоган последовательно ведет себя как «классический Изяслав» из известного анекдота. Когда ему выгодно одно, он «Изя» — полноправный член НАТО и «союза западных демократий», не признающих «агрессивных действий авторитарной России». Когда ему выгодно другое, он «Слава» — гордый лидер совершенно независимой страны, которая отвергает любые попытки диктата со стороны США. Но при всем при этом в российско-турецких отношениях образовалась постоянно меняющая свои очертания зона возможностей», – считает Ростовский.

В качестве примера он приводит взаимодействие/противодействие Москвы и Анкары в Сирии.

«Это уже давно не привычная для нас борьба за то, «кто главнее». Это гораздо более тонкая позиционная игра, нюансы которой способны «заклинить» мозги неспециалистов. Если все несколько упростить, то изменение позиции Эрдогана по отношению к дружественному Москве президенту Асаду обменивается на ослабление вооруженного давления на союзные Турции вооруженные группировки в районе Идлиба. Что это за Идлиб, с чем его едят, и какую роль во всем этом играют сирийские курды, которых президент Эрдоган жаждет немного (или очень даже много) придушить — дело, по большому счету, десятое. Главное состоит в том, что в новой реальности российско-турецких отношений выигрыш Москвы совсем не обязательно означает проигрыш Анкары и наоборот», – считает автор.

По его словам, никакого российско-турецкого благолепия нет, а есть политический покер, открывающий перед каждым игроком перспективу серьезно выиграть или серьезно проиграть.

Кроме того, обозреватель считает, что есть основания говорить о полном исчерпании той инерции отношений Москвы и Анкары, которая была запущена на излете Второй мировой войны, когда, начиная с марта 1945 года Сталин последовательно наращивал давление на Турцию, выдвигая ей и претензии территориального характера, и требования разделить с СССР контроль над стратегически важными черноморскими проливами.

«Сначала турки заметались и были даже готовы в чем-то уступить Москве, но потом почуяли, куда ветер дует, и на многие десятилетия спрятались под американским зонтиком. Теперь, как уже сказано выше, этот зонтик используется не на постоянной основе, а только в случае острой необходимости. Прогресс однако — или, вернее, то, что сходит за прогресс в российско-турецких отношениях», – резюмирует Ростовский.