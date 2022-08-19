Международник: Москва намерена устроить Европе и Украине «веселую зиму»

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Новости Украины

Ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе нет перспектив прекращения российской СВО на Украине.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит международный обозреватель Михаил Ростовский.

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«Ни одна из сторон не готова договариваться о чем-то прочном, постоянном и устойчивом. Пространства для компромисса, который более или менее (или даже просто менее) устраивал бы всех, просто не существует», – пишет Ростовский в «Московском комсомольце».

Он считает, что «каждая из сторон настроена продолжать давить».

«Москва настроена устроить Европе «веселую зиму» — с энергодефицитом и вытекающими из него экономическими и политическими проблемами. Запад настроен на ускоренное перевооружение и довооружение сил официального Киева. Даже если осенью и зимой, как предсказывают некоторые эксперты, в зоне боевых действий наступит относительное или даже абсолютное (мечтать, как известно, не вредно) затишье, весной все, скорее всего, возобновится с новой силой», – считает автор.

Он оговаривается, что безумно хочет, чтобы этот прогноз не оправдался.

«Но в российском и зарубежном экспертном сообществе сценарий затягивания конфликта (или его чисто временного и тактического прекращения) все больше воспринимается как магистральный», – резюмирует международник.