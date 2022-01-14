Международник: «Ситуация напряженная. РФ готовит контрмеры»

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Сейчас Россия ждет письменного ответа от США после завершения переговоров о гарантиях безопасности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

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«У сторон изначально были диаметрально противоположные подходы, интересы и требования, поэтому неудивительно, что по итогам первой встречи они остались при своем. Сейчас, насколько можно судить, Москва ждет письменного ответа США, на основании которого будет вестись дальнейшая работа», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, в целом ситуация «остается очень напряженной».

«Россия неоднократно говорила, что она против «забалтывания» этого процесса и не будет вести на этот счет бесконечные переговоры. Звучат предупреждения о военно-технических мерах. То есть, если будет понятно, что процесс никуда не движется, будут приняты какие-то контрмеры. Но пока процесс продолжается», – добавил Баклицкий.

Напомним, что Москва предложила США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отвести силы и средства на рубежи 1997 года, а также отказаться от размещения вблизи российских границ ударных систем вооружений. В Москве заверили, что не будут отказываться ни от одного из трех пунктов. При этом в НАТО сказали о готовности обсуждать лишь предложение о неразмещении ударных вооружений.

Ранее глава российской делегации в Совете Россия–НАТО, замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что РФ уже ощущает «реальные угрозы своей безопасности».

«Будем принимать все необходимые меры, чтобы эти угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими», — подчеркнул Грушко после переговоров.

Похожее заявление сделал и возглавлявший делегацию РФ на переговорах в Женеве, замминистра Сергей Рябков. По его словам, если «дело пойдет совсем в направлении провоцирования России», Москва может прибегнуть к мероприятиям «по линии Военно-морского флота».